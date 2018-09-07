Рейнгольд: «Я не считаю выступление сборной России на ЧМ успешным»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги выступления сборной России на чемпионате мира и высказался о нападающем Артеме Дзюбе.

Подопечные Станислава Черчесова на домашнем первенстве дошли до 1/4 финала, где проиграли Хорватии в серии пенальти.

Я не считаю выступление сборной России на чемпионате мира успешным. Да, мы вошли в восьмёрку. Но из сильнейших команд мира, мы обыграли только Испанию, и с ними отскочили, они возили нас два часа, а выиграли россияне по пенальти. Остальные две игры: Египет и Саудовская Аравия — это не показатель класса. А то что заняли восьмое место и получили заслуженных, я считаю – бардак, заслуженных за это не дают. От игры нашей сборной я жду перемен, а перемены делают игроки. Но я не вижу в сборной тех игроков, которые могут решать серьёзные задачи. Против таких команд как Саудовская Аравия возможно, а если мы будем играть против более сильных футбольных держав, нам ничего не светит, нам просто не хватает мастерства.

Артём Дзюба сейчас везде мелькает и у всех на слуху, звезда первой величины, просто какой-то бриллиант. Журналисты могут из любого посредственного футболиста сделать звезду. Дзюба этого не заслужил. То, что он стал капитаном сборной решает либо коллектив, либо Черчесов. Раз его выбрали, наверное, он хороший парень. Сейчас он играет хорошо, но он и обязан так играть, это его работа.