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Канчельскис: «Давайте не питать особенных иллюзий по поводу сборной»

сегодня, 11:44

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил силу национальной команды в преддверии матча Лиги Наций против Турции.

Послушайте, а мы что, выиграли чемпионат мира? Кого мы обыграли? Дошли до четвертьфинала? Медали дают за первое — третье места, а не за восьмое. Настоящие ценности мы не ставим уже ни во что. От нашей сборной, разумеется, нужно ждать побед, но на вещи следует смотреть реально.

А то получается, у нас футболисты получили звания заслуженных мастеров спорта за восьмое место, тогда как в других видах спорта они вручаются за победу на Олимпийских играх. Поэтому давайте не питать особенных иллюзий, а смотреть на результаты.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:04
Андрюха брюзжит как дед Рейнгольд!!! Самые ярые , самые злобные критики!!! Вечно недовольные, все им не так!!!
Похоже, они тоже хотят ЗМС?!?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 12:50
В словах Канчельскиса присутствует не очень большая, но злоба.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 12:46
Хохол сказал правду.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:32
Сегодня выйдем и сольем.
Alladins
Alladins
сегодня в 11:46
Какие там иллюзии, сборная вернулась в состояние до чемпионата мира.
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