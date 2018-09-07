Канчельскис: «Давайте не питать особенных иллюзий по поводу сборной»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил силу национальной команды в преддверии матча Лиги Наций против Турции.

Послушайте, а мы что, выиграли чемпионат мира? Кого мы обыграли? Дошли до четвертьфинала? Медали дают за первое — третье места, а не за восьмое. Настоящие ценности мы не ставим уже ни во что. От нашей сборной, разумеется, нужно ждать побед, но на вещи следует смотреть реально.

А то получается, у нас футболисты получили звания заслуженных мастеров спорта за восьмое место, тогда как в других видах спорта они вручаются за победу на Олимпийских играх. Поэтому давайте не питать особенных иллюзий, а смотреть на результаты.