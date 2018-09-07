Нисимура: «Переход в ЦСКА - важнейший шаг в моей карьере»

Новичок ЦСКА Такума Нисимура поделился мнением о своем переходе. 21-летний японец заключил контракт на 4 года.

Я по-настоящему рад и счастлив быть здесь. Хотел выйти на новый уровень, поэтому для меня переход в ЦСКА — важнейший шаг в карьере. Нет сомнений, что я все сделал правильно.

Я атакующий футболист и выделяюсь игрой вблизи чужих ворот. Надеюсь в ближайшее время продемонстрировать свои лучшие качества, чтобы все их увидели сами. Хочу действовать продуктивно, набирать баллы за результативность.