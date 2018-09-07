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Нисимура: «Переход в ЦСКА - важнейший шаг в моей карьере»

сегодня, 12:47

Новичок ЦСКА Такума Нисимура поделился мнением о своем переходе. 21-летний японец заключил контракт на 4 года.

Я по-настоящему рад и счастлив быть здесь. Хотел выйти на новый уровень, поэтому для меня переход в ЦСКА — важнейший шаг в карьере. Нет сомнений, что я все сделал правильно.

Я атакующий футболист и выделяюсь игрой вблизи чужих ворот. Надеюсь в ближайшее время продемонстрировать свои лучшие качества, чтобы все их увидели сами. Хочу действовать продуктивно, набирать баллы за результативность.

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Все комментарии
Кирилыч
Кирилыч
сегодня в 13:33
Конь и самурай.... И потом харакири...
spartach n1
spartach n1
сегодня в 13:28
Один японец был уже в канюшне,еле сбежал ))
Озеров
Озеров
сегодня в 13:13
Твой глум над конями всем понравился))) 2 миллиона лайков в Ютубе.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 13:04
Посмотрим, какой он в игре.
Alladins
Alladins
сегодня в 13:02
Удачи Насимуре в ЦСКА, он же не в тарасовку приехал.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 12:53
Посмотрим на твои выделения - деваться некуда!
Бендер Родригез
Бендер Родригез
сегодня в 12:51
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