Газзаев: «Результат в матчах Лиги Наций не так важен»

Российский специалист Валерий Газзаев поделился мнением о Лиге Наций, где сегодня стартует команда России выездным матчем с Турцией.

Матчи в Лиге Наций - хорошие спарринги. В сборную вызвано много новых игроков. Это хорошая возможность, чтобы на них посмотреть. Через эти матчи нужно будет готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года. Основной костяк сборной мы увидели на чемпионате мира. Сейчас должны себя проявлять игроки, у которых есть амбиции играть в стартовом составе. Хочется увидеть новых кандидатов. Сейчас результат будет не так важен.