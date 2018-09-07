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Газзаев: «Результат в матчах Лиги Наций не так важен»

сегодня, 13:15
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия21:45 Не начался

Российский специалист Валерий Газзаев поделился мнением о Лиге Наций, где сегодня стартует команда России выездным матчем с Турцией.

Матчи в Лиге Наций - хорошие спарринги. В сборную вызвано много новых игроков. Это хорошая возможность, чтобы на них посмотреть. Через эти матчи нужно будет готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года. Основной костяк сборной мы увидели на чемпионате мира. Сейчас должны себя проявлять игроки, у которых есть амбиции играть в стартовом составе. Хочется увидеть новых кандидатов. Сейчас результат будет не так важен.

Турция против. Подходящий соперник для старта

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Все комментарии
berda2003
berda2003
сегодня в 14:45
ЗМСники не такие - будут стоять насмерть!
Alista
Alista
сегодня в 14:31
Зачем вообще тогда играть в этом "примитивном" соревновании?
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:24
Важнее прогнуться перед Солнцеликим)))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:04
ДСА:
Необходимо вылетать как можно ниже, что бы потом иметь реальный шанс классифицироваться на Чемпионат Европы как победитель группы С или D, если через отборочный турнир не получится
Только усатый дятел сказал, что наша задача выйти в первую лигу (мы во второй).
Mangur
Mangur
сегодня в 14:04
Нет слов .Один мат.Кто нибудь может подсказать этому чудаку на букву М что ,мы болеем не за результат.А за игру. Это увас зажравшихся миллионеров есть проходные матчи и важные.А нам любая игра важна. Коз*****л ,уссатый.Вот потому мы и болтаемся в хвосте футбольного пелетона,что в футболе сплошные Газзаевы.
ДСА
ДСА
сегодня в 13:47
Необходимо вылетать как можно ниже, что бы потом иметь реальный шанс классифицироваться на Чемпионат Европы как победитель группы С или D, если через отборочный турнир не получится
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 13:44
Морозовский:
Да чё там ломаться, потеть - слить и домой!
Очередная мерзость придуманная Платини.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:34
"Групповой этап квалификации: десять групп, по две лучшие команды выходят в финальную стадию (20 путевок)
Плей-офф: 16 победителей групп Лиги наций УЕФА сойдутся в четырех плей-офф, одно место в финальной стадии от каждой лиги (4 путевки)" Ну если есть уверенность, что займем как минимум 2 место в групповом этапе квалификации, то может результат в Лиге наций и не важен.
LOpp
LOpp
сегодня в 13:30
важны только результаты в объединенном чемпионате.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 13:26
Да чё там ломаться, потеть - слить и домой!
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 13:24
Это еще и шанс пробиться на ЧЕ.
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