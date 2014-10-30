Прядкин: «Схему лимита на легионеров необходимо доработать»

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30 октября 2014, 14:58

– Касаемо вопроса лимита на легионеров – мы пришли к общему мнению. Начиная со следующего сезона планируем ввести схему «10+15». Правда, необходимо ее предварительно доработать. Не будет ли она противоречить закону правительства РФ о квотировании иностранной рабочей силы? Не думаю. Я точно не знаю содержание этого закона, но присутствовал на заседании круглого стола с участием всех федераций и лиг. И министр спорта Виталий Мутко заверил, что в футболе вопрос о количестве иностранных спортсменов будет рассматриваться отдельно. Мы говорим только об общей заявке команд, а не присутствии легионеров на поле.



