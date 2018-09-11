Рейнгольд: «Хочу сказать, что я доволен, как работает Черчесов»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал победу сборной России над Чехией (5:1) в товарищеском матче.

Доволен всем, что увидел. Забить пять мячей не так просто. Я видел одну команду — Россию. А всё остальное — проблемы Чехии. Играли с настроением, но и было мастерство.

Хочу сказать, что я доволен, как работает Черчесов. Да, я его критиковал. Но команда набирает обороты и играет в тот футбол, который лично я хочу видеть. Надёжно играем в обороне, в атаке ярко. Вопросов к Черчесову всё меньше и меньше. Но надо посмотреть, как мы будем играть с более сильными соперниками.

Играть так, как играла Чехия, недопустимо. Но наши выглядели прилично. Есть предпосылки для того, чтобы мы играли так всегда. Есть потенциал, ведь многих игроков основного состава не было на поле.