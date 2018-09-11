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Рейнгольд: «Хочу сказать, что я доволен, как работает Черчесов»

сегодня, 12:42
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия5 : 1Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал победу сборной России над Чехией (5:1) в товарищеском матче.

Доволен всем, что увидел. Забить пять мячей не так просто. Я видел одну команду — Россию. А всё остальное — проблемы Чехии. Играли с настроением, но и было мастерство.

Хочу сказать, что я доволен, как работает Черчесов. Да, я его критиковал. Но команда набирает обороты и играет в тот футбол, который лично я хочу видеть. Надёжно играем в обороне, в атаке ярко. Вопросов к Черчесову всё меньше и меньше. Но надо посмотреть, как мы будем играть с более сильными соперниками.

Играть так, как играла Чехия, недопустимо. Но наши выглядели прилично. Есть предпосылки для того, чтобы мы играли так всегда. Есть потенциал, ведь многих игроков основного состава не было на поле.

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Все комментарии
Zak11
Zak11
сегодня в 13:11
У Рейнгольда смесь критики с похвалой. Но старик никогда не остаётся равнодушным - это хорошо)
drug01
drug01
сегодня в 13:02
А раньше говорил иначе!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 12:58
А если ты не доволен, что, изменится?
ДСА
ДСА
сегодня в 12:52
Теперь все довольны.
Antonchik
Antonchik
сегодня в 12:46
Рейнгольд то доволен, то не доволен, развел тут ромашку.
Alladins
Alladins
сегодня в 12:44
Черчесов критики Рейнгольда испугался.
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