Молло: «Я готов сразу же включиться в тренировочный процесс»

Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло поделился первыми впечатлениями после своего возвращения в самарскую команду. До этого хавбек уже выступал за самарцев с 2015 по 2016 год.

Я готов сразу же включиться в тренировочный процесс. Здорово, что в команде остались ребята, с которыми играл до этого. Так получается, что я уже не первый раз присоединяюсь к команде, когда сезон уже начался. Но это не мешает мне показывать хороший футбол. Я вернулся в Самару, чтобы помогать полюбившейся мне команде и, в том числе, решать исходы важных матчей в нашу пользу.