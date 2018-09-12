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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип КолумбияКолумбия 0:0 Логотип АргентинаАргентина 3.13 3.33 2.53
03:30 Матч завершен Логотип СШАСША 1:0 Логотип МексикаМексика - - -
03:30 Матч завершен Логотип БразилияБразилия 5:0 Логотип СальвадорСальвадор - - -
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Канчельскис: «РПЛ не так много потеряла из-за отказа Терри»

сегодня, 21:37

Российский экс-футболист Андрей Канчельскис, выступавший в составах «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона», прокомментировал отказ английского защитника Джона Терри переходить в «Спартак».

У каждого есть свои проблемы, в том числе у Терри. Ничего страшного не случилось. «Спартак» должен заниматься защитой, которая у него хромает, но всё к лучшему. Думаю, информация Daily Mail о сумме предложенного однолетнего контракта (£ 3 млн) не совсем верна и на самом деле сумма меньше.

РПЛ не так много потеряла из-за отказа Терри. У «Спартака» теперь нет альтернативы, кроме как доверять своим молодым игрокам. Теперь наши футболисты должны понимать, что у них появился шанс проявить себя. Значит, так боженька решил.

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Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 21:50
РПЛ не так много потерял, потерял пищевик, "прославил" их Терри на всю Европу!
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