Канчельскис: «РПЛ не так много потеряла из-за отказа Терри»

Российский экс-футболист Андрей Канчельскис, выступавший в составах «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона», прокомментировал отказ английского защитника Джона Терри переходить в «Спартак».

У каждого есть свои проблемы, в том числе у Терри. Ничего страшного не случилось. «Спартак» должен заниматься защитой, которая у него хромает, но всё к лучшему. Думаю, информация Daily Mail о сумме предложенного однолетнего контракта (£ 3 млн) не совсем верна и на самом деле сумма меньше.