Рауш: «Конечно, мы очень хотим реабилитироваться за тот разгром от „Локо“»

Защитник «Динамо» Константин Рауш поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Локомотивом» в 7-м туре РПЛ.
Конечно, у нас высокая мотивация реабилитироваться за тот разгром. Помню этот весенний матч – мы пропустили два быстрых мяча со штрафных. Вообще мы нормально играли в той встрече, просто «Локомотив» хорошо реализовывал свои моменты. Сейчас мы неплохо идём в турнирной таблице, и каждая встреча имеет для нас большое значение.
В 26-м туре прошлого сезона чемпионата России «Динамо» уступило «Локомотиву» со счётом 0:4.