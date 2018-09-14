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Рауш: «Конечно, мы очень хотим реабилитироваться за тот разгром от „Локо“»

сегодня, 02:17
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо19:30 Не начался

Защитник «Динамо» Константин Рауш поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Локомотивом» в 7-м туре РПЛ.

Конечно, у нас высокая мотивация реабилитироваться за тот разгром. Помню этот весенний матч – мы пропустили два быстрых мяча со штрафных. Вообще мы нормально играли в той встрече, просто «Локомотив» хорошо реализовывал свои моменты. Сейчас мы неплохо идём в турнирной таблице, и каждая встреча имеет для нас большое значение.

В 26-м туре прошлого сезона чемпионата России «Динамо» уступило «Локомотиву» со счётом 0:4.

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амурец
амурец
сегодня в 02:27
и в этот раз надо столько же пропустить от Локо
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