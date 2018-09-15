«Реал» потерял очки в матче с «Атлетиком»

В матче 4-го тура Примеры «Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» и отстал на 2 очка от «Барселоны», которая свой поединок выиграла.
Бильбао, стадион «Сан Мамес»
«Атлетик» - «Реал» - 1:1 (1:0)
Голы: Муньяин 32 - Иско 63
«Атлетик»: Симон, Де Маркос, Альварес, Мартинес, Берчиче, Сусаета, Дани Гарсия, Гарсия, Муньяин (Капа 53), Эчебаррия (Рико 81), Уильямс (Сан Хосе 76)
Главный тренер: Бериссо Эдуардо.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Модрич (Иско 61), Кроос, Бэйл (Лукас Васкес 75), Себальос (Каземиро 46), Асенсио, Бензема
Главный тренер: Лопетеги Хулен.
Предупреждения: Альварес 45, Дани Гарсия 60, Капа 68, Берчиче 72, Эчебаррия 78, Карвахаль 85, Лукас Васкес 87, Симон 90+2.
Судья: Гонсалес Гонсалес Хосе Луис.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
Атлетико тоже как обычно слажал.
Роналдо купил Вальядолид,
А Зубастик знает, кто победит! =)
Атлетико тоже как обычно слажал.
Роналдо купил Вальядолид,
А Зубастик знает, кто победит! =)
Опыт - дело наживное, главное талант тренера. Руководители клубов не враги же сами себе, видимо им видно то, что не видно нам.
Опыт - дело наживное, главное талант тренера. Руководители клубов не враги же сами себе, видимо им видно то, что не видно нам.
Не все ещё ушли по норкам?)
Места закончились что ли?) пхах
Не все ещё ушли по норкам?)
Места закончились что ли?) пхах
Порту - не в счёт.....ибо оттуда он был уволен из-за отсутствия результатов...
Ничего личного против Лопетеги......
Но не думал что Реал возглавит тренер без должного клубного опыта....да ещё и вратарь....)))
Удачи Реалу !!!!!
Порту - не в счёт.....ибо оттуда он был уволен из-за отсутствия результатов...
Ничего личного против Лопетеги......
Но не думал что Реал возглавит тренер без должного клубного опыта....да ещё и вратарь....)))
Удачи Реалу !!!!!
Они сами знают что в этом году они останутся без ЛЧ.
Они сами знают что в этом году они останутся без ЛЧ.
В начале здесь не было его комментов, потом появились, как будто бы он писал с самого начала!
В начале здесь не было его комментов, потом появились, как будто бы он писал с самого начала!
Пора бы избавиться и от самого Переса! Надо посадить туда кого-то из тупых из Катара, ОАЭ и т.д., как у ПСЖ и МС, который выкидывает большие деньги!
Пора бы избавиться и от самого Переса! Надо посадить туда кого-то из тупых из Катара, ОАЭ и т.д., как у ПСЖ и МС, который выкидывает большие деньги!
Группу хорошую купил в итоге но остался без денег.
А судьи без денег не хотят ставить левые пенальти да и нырять некому после продажи пеналдуса))
Группу хорошую купил в итоге но остался без денег.
А судьи без денег не хотят ставить левые пенальти да и нырять некому после продажи пеналдуса))
Барса в очередной раз выиграет Ла-лигу))
Пока есть Барса вы всегда вторые))
Барса в очередной раз выиграет Ла-лигу))
Пока есть Барса вы всегда вторые))
Завтра пойдёшь погулять в парк)) бабушка купит тебе мороженое и забудешь об этом кошмаре! Но ненадолго ахах
Завтра пойдёшь погулять в парк)) бабушка купит тебе мороженое и забудешь об этом кошмаре! Но ненадолго ахах