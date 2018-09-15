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«Реал» потерял очки в матче с «Атлетиком»

вчера, 23:35
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В матче 4-го тура Примеры «Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» и отстал на 2 очка от «Барселоны», которая свой поединок выиграла.

Бильбао, стадион «Сан Мамес»

«Атлетик» - «Реал» - 1:1 (1:0)
Голы: Муньяин 32 - Иско 63

«Атлетик»: Симон, Де Маркос, Альварес, Мартинес, Берчиче, Сусаета, Дани Гарсия, Гарсия, Муньяин (Капа 53), Эчебаррия (Рико 81), Уильямс (Сан Хосе 76)
Главный тренер: Бериссо Эдуардо.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Модрич (Иско 61), Кроос, Бэйл (Лукас Васкес 75), Себальос (Каземиро 46), Асенсио, Бензема
Главный тренер: Лопетеги Хулен.

Предупреждения: Альварес 45, Дани Гарсия 60, Капа 68, Берчиче 72, Эчебаррия 78, Карвахаль 85, Лукас Васкес 87, Симон 90+2.

Судья: Гонсалес Гонсалес Хосе Луис.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

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Все комментарии
DEXEZ
DEXEZ
сегодня в 00:59
Какая Барса, какой Реал?
Атлетико тоже как обычно слажал.
Роналдо купил Вальядолид,
А Зубастик знает, кто победит! =)
Tahiti
Tahiti ответил Jeck Denielse
сегодня в 00:23
Я вообще не понимаю что делает тренер который почти всегда работал со сборными в клубном первенстве.....))) Порту - не в счёт.....ибо оттуда он был уволен из-за отсутствия результатов... Ничего личного против Лопетеги...... Но не думал что Реал возглавит тренер без должного клубного опыта....да ещё и вратарь....))) Удачи Реалу !!!!!
У Зидана тоже опыта не было, однако результат всем известен - превзойти три подряд победы в ЛЧ вряд ли кому-то удастся. Гвардиола тоже стал тренером Барселоны только-только приехав из Мексики, где доигрывал карьеру. Да как удачно стал...
Опыт - дело наживное, главное талант тренера. Руководители клубов не враги же сами себе, видимо им видно то, что не видно нам.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 00:22
Ладно я спать)) день удался))
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 00:21
Смотрю парочка глоров то ещё здесь))
Не все ещё ушли по норкам?)
Места закончились что ли?) пхах
alexfor
alexfor ответил ronaldo743
сегодня в 00:21
Может, но будет сложнее. Раньше всё можно было списать на ошибку судьи. Ну подумаешь через матч то пенальти, то гол из метрового офсайда. А сейчас слишком подозрительно будет, если судья даже с повтором засчитает левый гол.
главное, барсе не плошать. а то сегодня у меня нехило рвало от их игры обороне
ronaldo743
ronaldo743 ответил alexfor
сегодня в 00:20
перес и с вар может затащить
Может, но будет сложнее. Раньше всё можно было списать на ошибку судьи. Ну подумаешь через матч то пенальти, то гол из метрового офсайда. А сейчас слишком подозрительно будет, если судья даже с повтором засчитает левый гол.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 95-shishani-95
сегодня в 00:17
Но согласись, что тренер сегодня ступил
Я вообще не понимаю что делает тренер который почти всегда работал со сборными в клубном первенстве.....)))
Порту - не в счёт.....ибо оттуда он был уволен из-за отсутствия результатов...
Ничего личного против Лопетеги......
Но не думал что Реал возглавит тренер без должного клубного опыта....да ещё и вратарь....)))

Удачи Реалу !!!!!
alexfor
alexfor ответил KLUNIO-INTER
сегодня в 00:13
Нравится как играет реал, виден потенциал, стараются играть комбинационно. А вот бярса как всегда катает вату, даже их глоры не смотрят их игру, они смотрят на реал и кайфуют от их игры. Даже они тут на ветке много чем на бярса ветке
"бярса" из раза в раз закатывает твой интересный и комбинационный рояль)
Tahiti
Tahiti ответил Happyboy Barca
сегодня в 00:13
пора бы знать что Реалом как и Барселоной не владеют президенты . ими владеют акционеры клубов
Этими двумя клубами никогда не владели акционеры.
alexfor
alexfor ответил ronaldo743
сегодня в 00:12
С VAR они и сами там окажутся. А так у Переса везде связи.
перес и с вар может затащить
ABir
ABir
сегодня в 00:11
Очень жаль терять очки с такими командами
ronaldo743
ronaldo743 ответил Гавроша
сегодня в 00:10
А возможно ли отправить реал в 4 лигу (если она есть в испании)? За все их подвиги они заслужили. Надоели эти кабинетные.
С VAR они и сами там окажутся. А так у Переса везде связи.
KLUNIO-INTER
KLUNIO-INTER
сегодня в 00:09
Нравится как играет реал, виден потенциал, стараются играть комбинационно. А вот бярса как всегда катает вату, даже их глоры не смотрят их игру, они смотрят на реал и кайфуют от их игры. Даже они тут на ветке много чем на бярса ветке
Tahiti
Tahiti
сегодня в 00:08
Совсем скучные стали ветки Реала и Барселоны. По два глора от той и другой команды народ веселят и всё. Мда, мельчает Ла лига.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:07
Это нормально!!!
Гавроша
Гавроша
сегодня в 00:07
А возможно ли отправить реал в 4 лигу (если она есть в испании)? За все их подвиги они заслужили. Надоели эти кабинетные.
alexfor
alexfor ответил 95-shishani-95
сегодня в 00:06
С вами по адекватному не получается
а ты и не умел никогда адекватно)
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил 95-shishani-95
сегодня в 00:06
Тупой Перес не взял ни Азара, ни Мбаппе, ни Кейна. Взял вообще не нужного Куртуа. Взял Мариано, отдал ему 7 номер, который даже не играет. Пора бы избавиться и от самого Переса! Надо посадить туда кого-то из тупых из Катара, ОАЭ и т.д., как у ПСЖ и МС, который выкидывает большие деньги!
пора бы знать что Реалом как и Барселоной не владеют президенты . ими владеют акционеры клубов
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Jeck Denielse
сегодня в 00:05
Зидан тоже в прошлом сезоне с Атлетиком две ничейки скатал......и это не помешало Реалу стать лучшим клубом по рейтингу УЕФА....который он до сих пор и возглавляет...))
Но согласись, что тренер сегодня ступил
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил ronaldo743
сегодня в 00:05
У шуршани снова хлопнуло. Мистер адекват. =)
С вами по адекватному не получается
ronaldo743
ronaldo743
сегодня в 00:02
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
    сегодня в 00:02
    Это будет привычное дело для мадридской балерины.
    Они сами знают что в этом году они останутся без ЛЧ.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:01
    Как этот BARBILONA-JEST-GEY здесь появился?
    В начале здесь не было его комментов, потом появились, как будто бы он писал с самого начала!
    alexfor
    alexfor ответил Jeck Denielse
    сегодня в 00:00
    Зидан тоже в прошлом сезоне с Атлетиком две ничейки скатал......и это не помешало Реалу стать лучшим клубом по рейтингу УЕФА....который он до сих пор и возглавляет...))
    зато помешало взять даже второе место в ла лиге)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил 95-shishani-95
    вчера в 23:57
    Реал не сумел отскочить как барся! Чисто тренерский провал! Такие тупые замены! Зачем Себальос в такой важной игре в старте? Тупой тренер Лопетеги!
    Зидан тоже в прошлом сезоне с Атлетиком две ничейки скатал......и это не помешало Реалу стать лучшим клубом по рейтингу УЕФА....который он до сих пор и возглавляет...))
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 23:56
    Тупой Перес не взял ни Азара, ни Мбаппе, ни Кейна. Взял вообще не нужного Куртуа. Взял Мариано, отдал ему 7 номер, который даже не играет.
    Пора бы избавиться и от самого Переса! Надо посадить туда кого-то из тупых из Катара, ОАЭ и т.д., как у ПСЖ и МС, который выкидывает большие деньги!
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
    вчера в 23:52
    Перес потратил слишком много денег на нагревание шариков в ЛЧ.
    Группу хорошую купил в итоге но остался без денег.
    А судьи без денег не хотят ставить левые пенальти да и нырять некому после продажи пеналдуса))
    alexfor
    alexfor ответил 95-shishani-95
    вчера в 23:51
    Интересно. Это когда барся проявилА характер? Это что-то новое... Когда это у них появился характер? Или ты про сегодняшний отскок, когда игроки Реала С не смогли реализовать свои 100%-ные моменты?
      BARCELONA-BEST
      BARCELONA-BEST
      вчера в 23:50
      Смиритесь школьники))
      Барса в очередной раз выиграет Ла-лигу))
      Пока есть Барса вы всегда вторые))
      BARCELONA-BEST
      BARCELONA-BEST ответил Lifefoot
      вчера в 23:48
      Ты зайди к нему в комментарии, года 2-3 назад что оставлял глянь. Ты что не помнишь, это тот что BAVARIA-BEST
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