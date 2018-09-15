«Валенсия» и «Бетис» победителя не выявили

«Валенсия» сыграла вничью с «Бетисом» в матче 4-го тура чемпионата Испании.
Валенсия, стадион «Месталья»
«Валенсия» - «Бетис» 0:0
«Валенсия»: Хауме, Гайя, Диахаби, Паулиста, Пиччини, Черышев (Батшуайи 77), Кондогбиа (Васс 14), Парехо, Ферран Торрес (Гонсалу Гедеш 63), Родриго, Гамейро
Главный тренер: Марселино.
«Бетис»: Лопес, Франсис Герреро, Манди, Бартра, Сидней, Фирпо Адамес, Гуардадо, Каналес, Будебуз (Ло Чельсо 78), Инуи (Хоакин 63), Санабрия (Леон Лимонес 69)
Главный тренер: Сетьен Кике.
Предупреждения: Ферран Торрес 16, Парехо 31, Санабрия 36, Пиччини 62, Паулиста 74, Диахаби 76, Гуардадо 77, Лопес 81, Батшуайи 90+2
Судья: Эрнандес Эрнандес Алехандро Хосе.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В другом матче дня «Барселона» одержала волевую победу над «Реал Сосьедадом».