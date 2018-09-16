«Спартак» выйдет на поле в матче с «Ахматом» в красной форме

В последний раз болельщики видели #Спартак на @otkritiearena три недели назад. Пришло время вновь собраться всем вместе. 😉



С @akhmatgrozny играем в 🔴⚪!



Приходите на стадион в клубных цветах, а билеты на игру можно купить 👉🏻 https://t.co/OLUfJTWJ77.#СпартакАхмат #Spartak pic.twitter.com/i1YD0vPL8e