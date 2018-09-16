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«Спартак» выйдет на поле в матче с «Ахматом» в красной форме

сегодня, 12:16
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат19:00 Не начался

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что команда определилась с комплектами формы на сегодняшний матч 7-го тура РПЛ против «Ахмата». Москвичи сегодня играют в красной форме, а грозненцы - в зелено-белой. 

«Спартак» запрограммирован на неприятности

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Все комментарии
goga.20
goga.20 ответил cska plus
сегодня в 13:55
Всё равно будет позор.
    pomor45
    pomor45
    сегодня в 13:46
    Ахмат акбар - Рашид акбар.
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 13:45
    Форма не играет, это делают игроки.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    сегодня в 13:30
      нечитайло
      нечитайло
      сегодня в 13:28
      как всегда
      Георгий Додонов
      Георгий Додонов
      сегодня в 13:21
      Всё равно лишь бы победили.
      Alladins
      Alladins
      сегодня в 13:20
      Выйдет в красном, уйдет в коричневом.
      Ragnar_Lodbrok
      Ragnar_Lodbrok
      сегодня в 13:17
      Фейки уже все здесь вместе со своим создателем - Степкой Литейным
      Ragnar_Lodbrok
      Ragnar_Lodbrok ответил Шеф спартака
      сегодня в 13:16
      Сегодня вся страна за Ахмат!
      И за Оренбург
      drug01
      drug01
      сегодня в 13:13
      Значит победа!
      Аксинья
      Аксинья
      сегодня в 12:59
      Всем давно известно что волков всегда красными флажками загоняют...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 12:55
      Очень важная новость...
      goga.20
      goga.20 ответил cska plus
      сегодня в 12:52
      Всё равно будет позор.
      Согласен до позора осталось чуть больше часа.
      Крейсер
      Крейсер ответил cska.78
      сегодня в 12:51
      Не переживай так сильно. Зарядил. Так что шансы есть.
      cska plus
      cska plus
      сегодня в 12:50
      Всё равно будет позор.
      Крейсер
      Крейсер
      сегодня в 12:49
      Мне нравится желчь представителей "голубого бакланника".
      Понимают слабость своего клубика. Нервничают.
      goga.20
      goga.20 ответил Leningrad 84
      сегодня в 12:44
      Лучше бы в розовой...
      Не в розовой немытые после бани с Глушаковым выходят, мы по привычке в Красной.
      Faustello
      Faustello
      сегодня в 12:43
      Что мне подсказывает что вечером будет ржака )))
      Leningrad 84
      Leningrad 84
      сегодня в 12:40
      Лучше бы в розовой...
      Nikola45
      Nikola45
      сегодня в 12:36
      «Спартак» запрограммирован на позор )) Вот это статья )) Само название ))
      Крейсер
      Крейсер
      сегодня в 12:32
      В дождик поиграем. В дождик поболеем. Нормально.
      Литейный 4
      Литейный 4
      сегодня в 12:31
      Желаю Ахмату победу над пупсиками с их судейским корпусом. Гыгыгы
      Литейный 4
      Литейный 4
      сегодня в 12:31
      Как бы Спартак не испортил свою форму содержимым. Гыгыгы
      cska.78
      cska.78
      сегодня в 12:27
      Если Федун снова свистуна не зарядил, то у пищевика без шансов!
      EAGuar As
      EAGuar As ответил Шеф спартака
      сегодня в 12:25
      Сегодня даже армейцы тульские против Ахмата .
      , чтоб Арсенал не обошел .
      Abradva
      Abradva
      сегодня в 12:24
      Пупсики сегодня проиграют.
      Бестрофейный
      Бестрофейный
      сегодня в 12:23
        EAGuar As
        EAGuar As
        сегодня в 12:22
        Победы Спартаку .
        Шеф спартака
        Шеф спартака
        сегодня в 12:20
        Сегодня вся страна за Ахмат!
        ChsZ
        ChsZ
        сегодня в 12:19
        Разницы никакой, все равно будет антифутбол с подсуживанием.
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