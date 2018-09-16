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21:30 сегодня Логотип футбольный клуб КальяриКальяри -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан - - -
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«Кьево» отыграл два мяча у «Ромы» и добился ничейного результата

сегодня, 15:30
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)2 : 2Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)КьевоМатч завершен

В матче 4-го тура итальянской Серии А «Рома» сыграла вничью с «Кьево».

Рим, стадион «Олимпико»

«Рома» - «Кьево» - 2:2 (2:0)
Голы: Эль-Шаарави 10, Кристанте 30 - Бирса 52, Степински 83.

«Рома»: Ульсен, Флоренци (Карсдорп 69), Манолас, Жуан, Коларов, Пеллегрини (Де Росси 70), Н'Зонзи, Кристанте, Юндер (Клюйверт 81), Джеко, Эль-Шаарави.
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио.

«Кьево»: Соррентино, Томович, Россеттини, Бани, Барба, Ригони (Депаоли 87), Радованович, Оби (Хетемай 46), Бирса (Лерис 80), Джаккерини, Степински.
Главный тренер: Д'Анна Лоренцо.

Предупреждения: Россеттини 74, Де Росси 78.

Судья: Маццолени Паоло Сильвио.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В другом матче тура «Интер» проиграл «Парме».

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Все комментарии
kiendjin
kiendjin ответил Великий Князь
сегодня в 16:24
Эти два "дна" вышвыривали твоих барсиков на помойку с плейофф ЛЧ. Аха-ха)
Так ты еще и Рому любишь = говорил же поклонение это плохо...
аха-ха)
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 16:17
Молодцы Кьево не подвели я ставил на ничью
iNels
iNels
сегодня в 16:13
а на что можно было рассчитывать в этом сезоне, когда продали раджу и алиссона? только на такие ничейки...
Mangur
Mangur
сегодня в 16:10
Без слов. Одни маты.
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 16:10
Наш старый знакомец Вальтер Бирса ещё в поряде
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 16:05
Весь "пресс" запороли.........как их назвать???
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
сегодня в 16:05
Залетели ослики волчаре пару раз. А могли и третий загнать. Порадовал Джеко, с метрового расстояния в Ворота не попал))
Брулин
Брулин
сегодня в 15:59
Рома еле пятую точку унесла, а не упустила победу. Джаккерини мог вообще Рому в позу поставить на последней секунде.
cska plus
cska plus
сегодня в 15:59
С такой Ромой можно играть.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:57
И опять Рома не конкурент в борьбе за чемпионство.
Пора, пора что то менять в команде.
Кьево занимал последнее место.
Жаль . Но все по делу!!!
ndedov
ndedov
сегодня в 15:54
Молодцы конечно, я в шоке.
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
сегодня в 15:48
у соккера в коде "-" не прописывается?, мне казалось читал, что с Кьево 3 очка сняли перед началом, они еще в минусах должны быть вроде
Великий Князь
Великий Князь ответил Sunny.
сегодня в 15:45
Рома как и Интер...дно
Эти два "дна" вышвыривали твоих барсиков на помойку с плейофф ЛЧ. Аха-ха)
Великий Князь
Великий Князь ответил juvenale
сегодня в 15:44
жалко ольсен вытащил на последней секунде,так была бы баранка....Что же Мадрид с ними сделает
Ничего. Ди Франческо усыпил их бдительность. Реал фраернётся, как и Барса после 3:0)

Этот чемп просто шикарен. Давно не помню такого старта.
pinturicchio86
pinturicchio86
сегодня в 15:43
ромашка благодаря испанскому недоразумению, возвращается на свои законные вечно 7-е места)))
Sunny.
Sunny.
сегодня в 15:39
Рома как и Интер...дно
juvenale
juvenale
сегодня в 15:37
жалко ольсен вытащил на последней секунде,так была бы баранка....Что же Мадрид с ними сделает
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 15:36
Эх,Кьево,Кьево. Могли бы в конце и победить.
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
сегодня в 15:32
Джакерини мог на последней секунде нехило так удивить Рому, которая весь матч доминировала.Это было бы фиаско конечно
juchok
juchok
сегодня в 15:32
позорники
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