«Кьево» отыграл два мяча у «Ромы» и добился ничейного результата

В матче 4-го тура итальянской Серии А «Рома» сыграла вничью с «Кьево».
Рим, стадион «Олимпико»
«Рома» - «Кьево» - 2:2 (2:0)
Голы: Эль-Шаарави 10, Кристанте 30 - Бирса 52, Степински 83.
«Рома»: Ульсен, Флоренци (Карсдорп 69), Манолас, Жуан, Коларов, Пеллегрини (Де Росси 70), Н'Зонзи, Кристанте, Юндер (Клюйверт 81), Джеко, Эль-Шаарави.
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио.
«Кьево»: Соррентино, Томович, Россеттини, Бани, Барба, Ригони (Депаоли 87), Радованович, Оби (Хетемай 46), Бирса (Лерис 80), Джаккерини, Степински.
Главный тренер: Д'Анна Лоренцо.
Предупреждения: Россеттини 74, Де Росси 78.
Судья: Маццолени Паоло Сильвио.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
В другом матче тура «Интер» проиграл «Парме».
аха-ха)
аха-ха)
Пора, пора что то менять в команде.
Кьево занимал последнее место.
Жаль . Но все по делу!!!
Пора, пора что то менять в команде.
Кьево занимал последнее место.
Жаль . Но все по делу!!!
Этот чемп просто шикарен. Давно не помню такого старта.
Этот чемп просто шикарен. Давно не помню такого старта.