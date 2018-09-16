Рейнгольд: «„Спартаку“ будет очень тяжело преодолевать оборону „Ахмата“»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал предстоящий матч «красно-белых» с «Ахматом», который состоится в рамках седьмого тура РПЛ .

На «Спартак» все настраиваются по-особенному, поэтому с точки зрения мотивации игроков «Ахмата» приход Рахимова не так важен. «Спартаку» будет очень тяжело преодолевать оборону, потому что игроки ещё не научились обыгрывать один в один. Для этого у фланговых игроков должен быть сумасшедший рывок, но у нас таких игроков нет. «Спартаку» будет очень не хватать Промеса, который хорошо умел взрывать оборону, хоть в последнее время и был одной ногой уже не в команде.



Я уважаю тренерские качества Романа Пилипчука, но то, что он как-то повлияет на этот матч – это разговоры для нищих. Я думаю, что в футболе Рахимов разбирается лучше: он очень хороший специалист, знает слабые и сильные стороны соперников и может поставить хорошую игру от обороны. Таким соперникам, как «Ахмат», надо побыстрее забить. Если «Спартак» сумеет сделать это в первые 15-20 минут, то будет крупный счет, потому что гостям придется раскрываться. Но до тех пор, пока этого не произойдет, «Спартаку» будет очень тяжело.



Что касается дефицита центральных защитников у «Спартака», скажу так: футбол хорош, когда ты атакуешь. Игра от обороны – это не в традициях «красно-белых», какие бы новые имена ни присутствовали в составе. Сейчас есть опасения по поводу Зе Луиша и Луиса Адриано. «Спартаку» очень тяжело даются забитые мячи.