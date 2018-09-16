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Рейнгольд: «„Спартаку“ будет очень тяжело преодолевать оборону „Ахмата“»

сегодня, 15:39
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат19:00 Не начался

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал предстоящий матч «красно-белых» с «Ахматом», который состоится в рамках седьмого тура РПЛ.

На «Спартак» все настраиваются по-особенному, поэтому с точки зрения мотивации игроков «Ахмата» приход Рахимова не так важен. «Спартаку» будет очень тяжело преодолевать оборону, потому что игроки ещё не научились обыгрывать один в один. Для этого у фланговых игроков должен быть сумасшедший рывок, но у нас таких игроков нет. «Спартаку» будет очень не хватать Промеса, который хорошо умел взрывать оборону, хоть в последнее время и был одной ногой уже не в команде. 

Я уважаю тренерские качества Романа Пилипчука, но то, что он как-то повлияет на этот матч – это разговоры для нищих. Я думаю, что в футболе Рахимов разбирается лучше: он очень хороший специалист, знает слабые и сильные стороны соперников и может поставить хорошую игру от обороны. Таким соперникам, как «Ахмат», надо побыстрее забить. Если «Спартак» сумеет сделать это в первые 15-20 минут, то будет крупный счет, потому что гостям придется раскрываться. Но до тех пор, пока этого не произойдет, «Спартаку» будет очень тяжело. 

Что касается дефицита центральных защитников у «Спартака», скажу так: футбол хорош, когда ты атакуешь. Игра от обороны – это не в традициях «красно-белых», какие бы новые имена ни присутствовали в составе. Сейчас есть опасения по поводу Зе Луиша и Луиса Адриано. «Спартаку» очень тяжело даются забитые мячи.

Ранее сообщалось, что «Спартак» выйдет на поле в матче с «Ахматом» в красной форме.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4 ответил Бестрофейный
сегодня в 16:33
Рейнгольд готовит тряпки вытирать лицо.
Это которые полетят с трибун? Гыгыгы
Бестрофейный
Бестрофейный
сегодня в 16:31
Рейнгольд готовит тряпки вытирать лицо.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:28
Как обычно 1-0 будет.
goga.20
goga.20
сегодня в 16:26
Кто там воет? Аааа, это Рейнгольд поет. "Нас ждут из темнотыы".
Big krendel
Big krendel
сегодня в 16:15
Не вижу Терри?
Sergus
Sergus
сегодня в 16:13
Бедный Ахмат, сегодня упрется в автобус.
Antonchik
Antonchik
сегодня в 16:11
Жаль ЖигО не играет, даже матч смотреть не интересно.
Alista
Alista
сегодня в 16:10
Это Ахмату будет тяжело взломать оборону пупсиков.
kastites
kastites
сегодня в 16:09
Ахмат победит
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:09
Рейнгольд: «„Спартаку“ будет очень тяжело преодолевать оборону „Ахмата“»
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Может Спартаку не мучиться??? А сразу сдаться???
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 16:08
С кем дед быстрый гол собрался забивать, не понятно. А перл про то что приход рахимова, ерунда по сравнению со спартаком как раздражителем. Такое только от упёртых спартакофских, от трезвых это не услышишь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:05
Ещё не известно чьей защите придётся больше напрягаться........
Терри то почему то не в заявке..))))
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 16:01
Это Ахмату будет очень тяжело преодолевать оборону пупсиков. Гыгыгы
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 15:58
Победы Спартаку .
Nikola45
Nikola45 ответил Ragnar_Lodbrok
сегодня в 15:57
Зениту чтоли? Ведь там гей Молло играл, да и форма у зинки голубая
Да нет я о семье Трубачовых и Моисеевых из Тарасовки ))
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 15:56
главное чтобы не было легче чем с Зенитом ,а то это пользы от таких игр ноль,нужен хороший спаринг а не навесы и судья по другую сторону
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Nikola45
сегодня в 15:56
Зениту чтоли? Ведь там гей Молло играл, да и форма у зинки голубая
нечитайло
нечитайло
сегодня в 15:56
увидим
Nikola45
Nikola45
сегодня в 15:54
Да правильно Рейнгольд! Позор Толерантным ))
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 15:53
И не только его.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 15:51
Зато Ахмат будет легко взламывать пятачков
DonaDonni
DonaDonni
сегодня в 15:50
ДА НОРМ ВСЕ БУДЕТ. ПРОХОДНОЙ МАТЧ ДЛЯ СПАРТЯКА.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 15:44
Старик волнуется.После матча или комплименты,или разгон по всем фронтам.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:44
Давно старенького в эфире не было...
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