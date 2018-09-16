Жамалетдинов: «Надеюсь, не остановлюсь на своих результатах»

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов прокомментировал победу над «Уфой» в матче 7-го тура РПЛ . Напомним, что в данной встрече форвард отметился дублем.

Тяжелая игра. Хотели с первых минут начать действовать активно, в каких-то моментах это получалось, но «Уфа» тоже атаковала. Поэтому игра была довольно открытой. Очень важным стал гол «в раздевалку», он добавил нам уверенности, а сопернику пришлось раскрываться, появились зоны для наших контратак. Удалось забить еще дважды и довести матч до победы.

Тяжело выходить на замену при ничейном счете. Одно дело — когда ведешь 3:0, а другое — когда команда уступает или играет вничью. Думаю, до конца первого тайма я только раскачивался. Уже со второго тайма начал играть в полную силу.

Надеюсь, не остановлюсь на этом, что эти два гола придадут уверенности. В любом случае, остается только работать, тренироваться, и забивать как можно больше.