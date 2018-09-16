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Жамалетдинов: «Надеюсь, не остановлюсь на своих результатах»

сегодня, 14:29
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов прокомментировал победу над «Уфой» в матче 7-го тура РПЛ. Напомним, что в данной встрече форвард отметился дублем. 

Тяжелая игра. Хотели с первых минут начать действовать активно, в каких-то моментах это получалось, но «Уфа» тоже атаковала. Поэтому игра была довольно открытой. Очень важным стал гол «в раздевалку», он добавил нам уверенности, а сопернику пришлось раскрываться, появились зоны для наших контратак. Удалось забить еще дважды и довести матч до победы.

Тяжело выходить на замену при ничейном счете. Одно дело — когда ведешь 3:0, а другое — когда команда уступает или играет вничью. Думаю, до конца первого тайма я только раскачивался. Уже со второго тайма начал играть в полную силу.

Надеюсь, не остановлюсь на этом, что эти два гола придадут уверенности. В любом случае, остается только работать, тренироваться, и забивать как можно больше.

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Все комментарии
Ленар Мутыгуллин
Ленар Мутыгуллин
сегодня в 15:15
а чем он отличается от некоего жемалетдинова?
cska plus
cska plus
сегодня в 14:58
Такой дубль надо сотворить в следущей игре.
Alista
Alista
сегодня в 14:57
Если эта игра тяжелая, то какие тогда лёгкие?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 14:46
Честное слово хорошая замена растет в России,теперь это видно отчетливо,нужно работать и без серьезных травм.
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