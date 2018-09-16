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Алаев: «Очень надеюсь на возвращение „Ротора“ в элиту российского футбола»

сегодня, 12:27

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев, который посетил Волгоградскую область и матч 11-го тура ФНЛ «Ротор» — «Зенит-2» (1:1), выразил надежду, что местный клуб в ближайшем будущем выйдет в высший дивизион.

Трудно переоценить важность таких визитов и встреч. Волгоград – один из тех городов, который благодаря чемпионату мира получил новый, современный стадион.

Очень важно, чтобы минувший турнир дал дополнительный толчок для возвращения волгоградского футбола на былые позиции. Количество болельщиков на трибунах на субботнем матче – наглядное подтверждение, что мы на правильном пути. 

Очень надеюсь на возвращение «Ротора» в элиту российского футбола. Уверен, оно скоро произойдет, ведь местные власти делают немало для развития футбола в регионе.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 13:52
Мое мнение это не возможно где они возьмут игроков
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:49
Сейчас не стоит об этом говорить.
"Ротор" и в Волгограде-то ни кому не нужен.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 13:30
Ротору нужны бабки или как наш умный владелец клуба Гинер
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 13:28
Пока не видно никаких перспектив.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:10
Пока лишь бы во втордив не вылететь.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 12:53
Как говорил Остап Бендер: " Не учите меня жить, лучше помогите материально." Лично я двумя руками за то, чтобы Ротор играл в РФПЛ. Прекрасный стадион, болельщики, но пока увы и ах.
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