Алаев: «Очень надеюсь на возвращение „Ротора“ в элиту российского футбола»

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев, который посетил Волгоградскую область и матч 11-го тура ФНЛ «Ротор» — «Зенит-2» (1:1), выразил надежду, что местный клуб в ближайшем будущем выйдет в высший дивизион.

Трудно переоценить важность таких визитов и встреч. Волгоград – один из тех городов, который благодаря чемпионату мира получил новый, современный стадион.

Очень важно, чтобы минувший турнир дал дополнительный толчок для возвращения волгоградского футбола на былые позиции. Количество болельщиков на трибунах на субботнем матче – наглядное подтверждение, что мы на правильном пути.



Очень надеюсь на возвращение «Ротора» в элиту российского футбола. Уверен, оно скоро произойдет, ведь местные власти делают немало для развития футбола в регионе.