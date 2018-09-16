Федотов: «Мы гордимся тем, что показал „Оренбург“»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов поделился мыслями после поражения от «Зенита» в матче чемпионата России (1:2).

Важнее иной раз сам футбол, отношение к нему. Мы гордимся тем, что показала команда. И нашими болельщиками, которые гнали нас вперед, спасибо им. И ребята показали хороший футбол, потрепали во втором тайме «Зенит». Чуточку везения не хватило, плюс хорошая игра вратаря «Зенита» – не смогли сравнять счет. Несмотря на отрицательный результат, поблагодарили ребят за хорошую работу. Не всегда так бывает – хороший матч и результат. Не сомневаемся, что результат будет. Есть желание побеждать и расти, развиваться. Во втором тайме «Зенит» играл по счету. Но мы не выглядели мальчиками для биться. Создали много моментов во втором тайме. Нам немного не хватало быстроты, точности паса в завершающей стадии.