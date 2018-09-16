Семак: «Счет скользкий, но победа заслуженная»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:1) в матче седьмого тура РПЛ .

Всегда тяжело играть на искусственном поле, достаточно жарко было, все-таки в Петербурге не такая погода. Счет скользкий, но победа заслуженная, трудовая, правда, нервная концовка получилась, вероятность любого шального отскока увеличилась. Создали большое количество голевых моментов, надо было раньше решать исход игры. «Оренбург» опасен стандартами и передачами с фланга, сложно играть против той тактический схемы.