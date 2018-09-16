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Семак: «Счет скользкий, но победа заслуженная»

сегодня, 16:30
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:1) в матче седьмого тура РПЛ

Всегда тяжело играть на искусственном поле, достаточно жарко было, все-таки в Петербурге не такая погода. Счет скользкий, но победа заслуженная, трудовая, правда, нервная концовка получилась, вероятность любого шального отскока увеличилась. Создали большое количество голевых моментов, надо было раньше решать исход игры. «Оренбург» опасен стандартами и передачами с фланга, сложно играть против той тактический схемы. 

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 16:46
Ключевые слова это - Победа заслуженная!!!
drug01
drug01
сегодня в 16:40
До чемпиона один шаг
Шамаич
Шамаич
сегодня в 16:40
Не только счёт,сам матч скользкий,попахивающий корпоративным договорняком
ПАДРЕ
ПАДРЕ
сегодня в 16:39
Уверенный 1 тайм и немного сбавили во втором.
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