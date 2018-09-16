Мостовой: «„Спартаку“ с „Ахматом“ будет нелегко»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Италия. Серия А 2018/2019, 4 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 2:2 Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево - - -
16:00 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 0:0 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭмполиЭмполи -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб КальяриКальяри -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 1:2 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит - - -
16:30 Идет первый тайм, 19’ Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 0:2 Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 5 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам - - -
ГлавнаяНовости

Мостовой: «„Спартаку“ с „Ахматом“ будет нелегко»

сегодня, 16:10
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат19:00 Не начался

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рокомментировал предстоящий матч «красно-белых» с «Ахматом», который состоится в рамках седьмого тура РПЛ.

Вокруг матча произошло много всего интересного: уход Промеса, травма Жиго, назначение Рахимова в «Ахмате». За всем этим что-то скрывается, поэтому жду открытого и бесшабашного футбола. Думаю, «Спартаку» будет нелегко. Понятно, так можно о любом матче сказать, но у меня ощущение, что именно сегодня «красно-белым» будет сложно.

А вот шумиху вокруг присутствия Пилипчука в тренерском штабе «Ахмата» считаю преувеличением. Такое же бывает повсеместно: на скамейке есть главный тренер и ещё 10 человек, которые якобы числятся тренерами. Нет никакого смысла на каждого обращать внимание.

У «Спартака» впереди матч в Лиге Европы и дерби с ЦСКА, а в обороне, как оказалось, выбор невелик. В начале чемпионата всё было здорово: и Жиго отлично вписался в команду, и Джикия набрал форму после травмы. А тут обидная травма француза плюс Кутепов ещё не восстановился. Каррере есть над чем задуматься. Может быть, даже есть смысл прибегнуть к ротации.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Федотов: «Мы гордимся тем, что показал „Оренбург“»
Сегодня, 16:40 1
Семак: «Счет скользкий, но победа заслуженная»
Сегодня, 16:30 4
Рейнгольд: «„Спартаку“ будет очень тяжело преодолевать оборону „Ахмата“»
Сегодня, 15:39 24
Жамалетдинов: «Надеюсь, не остановлюсь на своих результатах»
Сегодня, 14:29 7
Алаев: «Очень надеюсь на возвращение „Ротора“ в элиту российского футбола»
Сегодня, 12:27 7
Игорь Коновалов: «В матче с „Енисеем“ было много невынужденного брака»
Сегодня, 11:26 4
Обсудить
Все комментарии
cska.78
cska.78
сегодня в 16:43
Удачи Тереку против судейского произвола Федуна!
Abradva
Abradva
сегодня в 16:33
Спартаку всегда нелегко, но на выручку придет судья, купленный фердуном.
Шеф спартака
Шеф спартака
сегодня в 16:17
Скоро вся страна будет стыдиться от игры спартака.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:16
Мостовой: «„Спартаку“ с „Ахматом“ будет нелегко»
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Удивил!!! А мужики то не знали!!!
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 16:16
У бывших спартачей возникло стадное чувство провала.
Здесь,либо прибедняются,либо Терек приехал за победой)
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 16:14
Судья поможет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100