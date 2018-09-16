Мостовой: «„Спартаку“ с „Ахматом“ будет нелегко»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рокомментировал предстоящий матч «красно-белых» с «Ахматом», который состоится в рамках седьмого тура РПЛ.
Вокруг матча произошло много всего интересного: уход Промеса, травма Жиго, назначение Рахимова в «Ахмате». За всем этим что-то скрывается, поэтому жду открытого и бесшабашного футбола. Думаю, «Спартаку» будет нелегко. Понятно, так можно о любом матче сказать, но у меня ощущение, что именно сегодня «красно-белым» будет сложно.
А вот шумиху вокруг присутствия Пилипчука в тренерском штабе «Ахмата» считаю преувеличением. Такое же бывает повсеместно: на скамейке есть главный тренер и ещё 10 человек, которые якобы числятся тренерами. Нет никакого смысла на каждого обращать внимание.
У «Спартака» впереди матч в Лиге Европы и дерби с ЦСКА, а в обороне, как оказалось, выбор невелик. В начале чемпионата всё было здорово: и Жиго отлично вписался в команду, и Джикия набрал форму после травмы. А тут обидная травма француза плюс Кутепов ещё не восстановился. Каррере есть над чем задуматься. Может быть, даже есть смысл прибегнуть к ротации.
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Удивил!!! А мужики то не знали!!!
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Удивил!!! А мужики то не знали!!!
Здесь,либо прибедняются,либо Терек приехал за победой)
Здесь,либо прибедняются,либо Терек приехал за победой)