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Фирмино может пропустить матч с ПСЖ из-за проблем с глазом

сегодня, 09:49
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменЗавтра в 22:00 Не начался

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино не до конца готов к матчу 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСЖ.

Бразилец травмировал глаз в последней игре с «Тоттенхэмом». И хотя изначальные прогнозы были оптимистичными, более углубленное обследование показало, что у Фирмино всё же повреждена роговица глаза. Скорее всего, он не попадет в стартовый состав на поединок с ПСЖ, а в лучшем случае окажется на скамейке.

Вероятно, игрока заменит Дэниел Старридж. Есть также вариант с выходом Джердана Шакири.

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