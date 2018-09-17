Фирмино может пропустить матч с ПСЖ из-за проблем с глазом

сегодня, 09:49

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино не до конца готов к матчу 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСЖ .

Бразилец травмировал глаз в последней игре с «Тоттенхэмом». И хотя изначальные прогнозы были оптимистичными, более углубленное обследование показало, что у Фирмино всё же повреждена роговица глаза. Скорее всего, он не попадет в стартовый состав на поединок с ПСЖ , а в лучшем случае окажется на скамейке.

Вероятно, игрока заменит Дэниел Старридж. Есть также вариант с выходом Джердана Шакири.