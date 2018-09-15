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Толиссо пропустит несколько месяцев, Рафинья - несколько недель

вчера, 23:57
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 1Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

Стали известны диагнозы футболистов «Баварии» Корентена Толиссо и Рафиньи, получивших травмы в матче 3-го тура Бундеслиги с «Байером» (3:1).

У француза, как и ожидалось, разрыв крестообразной связки левого колена. Он пропустит несколько месяцев и, вероятно, уже не сыграет в этом сезоне.

Что касается Рафиньи, то у него повреждены связки лодыжки. Игрок выбыл из строя на несколько недель, но должен вернуться на поле еще до конца года.

Напомним, что ранее серьезную травму получил также вингер Кингсли Коман, который не поможет команде до января.

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Все комментарии
Сливки общества
Сливки общества
сегодня в 00:58
ужас
Estiva
Estiva
сегодня в 00:49
началось...
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 00:41
Очень и очень жаль. Ладно опорников у нас пруд-пруди.А вот крайних защитников нет.
Antonchik
Antonchik
сегодня в 00:38
Здоровья Толиссио и Рафиньи.
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