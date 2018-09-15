Толиссо пропустит несколько месяцев, Рафинья - несколько недель

вчера, 23:57

Стали известны диагнозы футболистов «Баварии» Корентена Толиссо и Рафиньи, получивших травмы в матче 3-го тура Бундеслиги с «Байером» (3:1).

У француза, как и ожидалось, разрыв крестообразной связки левого колена. Он пропустит несколько месяцев и, вероятно, уже не сыграет в этом сезоне.

Что касается Рафиньи, то у него повреждены связки лодыжки. Игрок выбыл из строя на несколько недель, но должен вернуться на поле еще до конца года.

Напомним, что ранее серьезную травму получил также вингер Кингсли Коман, который не поможет команде до января.