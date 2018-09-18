  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Англия. Кубок
  • Англия. Чемпионшип
  • Германия. Бундеслига 2
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Китай. Суперлига
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту - - -
ГлавнаяНовости

Бартомеу: «Месси стал капитаном и тем самым взял ответственность на себя»

сегодня, 07:35

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу отметил, что нападающий Лионель Месси счастлив в клубе, и об этом, в том числе, говорит его решение стать капитаном команды после ухода Андреса Иньесты.

Месси предельно счастлив здесь. Он с предвкушением и наслаждением ждёт продолжения победной поступи «Барселоны».

Кое-что в нём изменилось. Он решил стать капитаном и тем самым взять на себя ответственность за команду.

Бартомеу также признался, что считает хорошей идеей провести матч чемпионата Испании против «Жироны» в США.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Крстичич: «У команды Анчелотти мало уязвимых мест»
Сегодня, 07:14 0
Тренер «Црвены Звезды»: «Не можем дождаться первой игры в Лиге чемпионов»
Сегодня, 07:00 2
Коке: «Финал ЛЧ в Мадриде? Пока что мы сфокусированы на выходе из группы»
Сегодня, 06:19 1
Фавр: «Каждый матч в нашей группе будет очень-очень трудным»
Сегодня, 05:51 2
Симеоне: «Только с помощью работы мы можем улучшить свои результаты»
Сегодня, 05:26 1
Лосано: «Переход в „Барселону“ стал бы исполнением моей мечты»
Сегодня, 05:02 1
Обсудить
Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 07:40
Только в случае неудачи, быстро переложит её на кого-то другого. Аха-ха)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100