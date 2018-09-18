Бартомеу: «Месси стал капитаном и тем самым взял ответственность на себя»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу отметил, что нападающий Лионель Месси счастлив в клубе, и об этом, в том числе, говорит его решение стать капитаном команды после ухода Андреса Иньесты.
Месси предельно счастлив здесь. Он с предвкушением и наслаждением ждёт продолжения победной поступи «Барселоны».
Кое-что в нём изменилось. Он решил стать капитаном и тем самым взять на себя ответственность за команду.
Бартомеу также признался, что считает хорошей идеей провести матч чемпионата Испании против «Жироны» в США.