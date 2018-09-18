Тренер «Црвены Звезды»: «Не можем дождаться первой игры в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милойевич поделился ожиданиями от домашнего матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи». Это будет первая игра «Црвены» в этом турнире с 1991 года.

Наступает момент, которого мы все так ждали. Хотим скорее услышать стартовый свисток. Это очень важный момент для наших болельщиков и истории клуба.

Есть ощутимое волнение по этому поводу, и мы хотим увидеть «Црвену» там, где она должна быть.