  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Англия. Кубок
  • Англия. Чемпионшип
  • Германия. Бундеслига 2
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Китай. Суперлига
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту - - -
ГлавнаяНовости

Тренер «Црвены Звезды»: «Не можем дождаться первой игры в Лиге чемпионов»

сегодня, 07:00
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)-:-Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи22:00 Не начался

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милойевич поделился ожиданиями от домашнего матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи». Это будет первая игра «Црвены» в этом турнире с 1991 года.

Наступает момент, которого мы все так ждали. Хотим скорее услышать стартовый свисток. Это очень важный момент для наших болельщиков и истории клуба.

Есть ощутимое волнение по этому поводу, и мы хотим увидеть «Црвену» там, где она должна быть.

Также своими мыслями о старте турнира поделился главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бартомеу: «Месси стал капитаном и тем самым взял ответственность на себя»
Сегодня, 07:35 2
Крстичич: «У команды Анчелотти мало уязвимых мест»
Сегодня, 07:14 0
Коке: «Финал ЛЧ в Мадриде? Пока что мы сфокусированы на выходе из группы»
Сегодня, 06:19 1
Фавр: «Каждый матч в нашей группе будет очень-очень трудным»
Сегодня, 05:51 2
Симеоне: «Только с помощью работы мы можем улучшить свои результаты»
Сегодня, 05:26 1
Лосано: «Переход в „Барселону“ стал бы исполнением моей мечты»
Сегодня, 05:02 1
Обсудить
Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 07:42
А где она должна быть? Конечно на 4-м месте и в лучшем случае с 1 или 2 очками.
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 07:10
Давненько Црвена в ЛЧ не была
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100