Коке: «Финал ЛЧ в Мадриде? Пока что мы сфокусированы на выходе из группы»

Полузащитник «Атлетико» Коке в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Монако» ответил на вопрос о том, мечтают ли игроки мадридского клуба сыграть в финале турнира на своём стадионе. В этом году финал ЛЧ примет стадион «матрасников» «Ванда Метрополитано».

Ты всегда мечтаешь сыграть в финале Лиги чемпионов, независимо от того, принимаешь ли ты его или нет...

Мы идём от матча к матчу и думаем о том, чтобы выйти из группы. Сейчас это самое важное.