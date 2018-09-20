Сестра Роналду: «Они дорого заплатят за слёзы Криштиану»

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.39 4.90 10.25
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.33 5.56 10.97
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.51 3.13 2.27
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.65 4.20 5.65
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.43 4.90 8.60
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.285 6.25 12.25
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.58 4.23 6.13
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4.95 3.90 1.78
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 2.03 3.42 3.94
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 1.89 3.94 3.94
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.49 4.32 7.65
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.12 10.50 32.35
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 18.50 7.60 1.198
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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Сестра Роналду: «Они дорого заплатят за слёзы Криштиану»

сегодня, 01:18
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия0 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Катя Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировала в своём «инстаграме» на удаление брата в матче Лиги чемпионов с «Валенсией».

Португальский форвард получил прямую красную карточку на 29-й минуте при счёте 0:0. Главный арбитр встречи Феликс Брих, посовещавшись с судьёй за воротами, принял решение удалить Роналду после его столкновения с игроком «Валенсии» Джейсоном Мурильо.

Футбольный позор. Справедливость восторжествует.

Они хотят сломать моего брата, но Бог не спит и всё видит.

Они дорого заплатят за эти слёзы. Они хотят сбросить тебя вниз, но им это не удастся.

Встреча завершилась победой «Ювентуса» (2:0). Оба гола с пенальти забил полузащитник Миралем Пьянич.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:36
И по щеке его катилась скупая, мужская (хотя не уверен) слеза!!!
Sunny.
Sunny.
сегодня в 01:35
вухахахах тушь потекла ..
Abverin
Abverin
сегодня в 01:25
А они это кто?
commando
commando
сегодня в 01:25
Кто они?Дорого заплатили лишь многочисленные клубы со всего мира пока он валялся в штрафной площади,за что получали пенальти,а это так..3 очка взяли и без него
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 01:24
Подумаешь удалили, че сразу рыдать то?
Или его чем то еще обидели?
ANTERRS TV
ANTERRS TV
сегодня в 01:23
Какой плакал не плакал. Его просто, просто так удалили, по другому это не объяснить.
Sergus
Sergus
сегодня в 01:20
А что, Криштиану опять плакал?
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