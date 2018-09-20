Сестра Роналду: «Они дорого заплатят за слёзы Криштиану»

Катя Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировала в своём «инстаграме» на удаление брата в матче Лиги чемпионов с «Валенсией».
Португальский форвард получил прямую красную карточку на 29-й минуте при счёте 0:0. Главный арбитр встречи Феликс Брих, посовещавшись с судьёй за воротами, принял решение удалить Роналду после его столкновения с игроком «Валенсии» Джейсоном Мурильо.
Футбольный позор. Справедливость восторжествует.
Они хотят сломать моего брата, но Бог не спит и всё видит.
Они дорого заплатят за эти слёзы. Они хотят сбросить тебя вниз, но им это не удастся.
Встреча завершилась победой «Ювентуса» (2:0). Оба гола с пенальти забил полузащитник Миралем Пьянич.
Или его чем то еще обидели?
Или его чем то еще обидели?