Сестра Роналду: «Они дорого заплатят за слёзы Криштиану»

сегодня, 01:18

Катя Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировала в своём «инстаграме» на удаление брата в матче Лиги чемпионов с «Валенсией».

Португальский форвард получил прямую красную карточку на 29-й минуте при счёте 0:0. Главный арбитр встречи Феликс Брих, посовещавшись с судьёй за воротами, принял решение удалить Роналду после его столкновения с игроком «Валенсии» Джейсоном Мурильо.

Футбольный позор. Справедливость восторжествует. Они хотят сломать моего брата, но Бог не спит и всё видит. Они дорого заплатят за эти слёзы. Они хотят сбросить тебя вниз, но им это не удастся.

Встреча завершилась победой «Ювентуса» (2:0). Оба гола с пенальти забил полузащитник Миралем Пьянич.