Карасев рассудит ЦСКА и «Спартак», Галимов - «Зенит» и «Локомотив»

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 8-го тура РПЛ.
22 сентября (суббота)
«Енисей» - «Урал»: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья - Владимир Москалев (Воронеж); инспектор - Михаил Ходырев (Москва).
«Динамо» - «Анжи»: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров); инспектор - Александр Колобаев (Москва).
«Арсенал» - «Рубин»: судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы), резервный судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор - Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
«Ростов» - «Уфа»: судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья - Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).
«Ахмат» - «Оренбург»: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Игорь Синер (Омск).
23 сентября (воскресенье)
«Зенит» - «Локомотив»: судья - Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь), резервный судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор - Эдуард Малый (Волгоград).
ЦСКА - «Спартак»: судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); инспектор - Сергей Анохин (Москва).
24 сентября (понедельник)
«Крылья Советов» - «Краснодар»: судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор - Николай Левников (Санкт-Петербург).
=========================================
Ох уж эта концентрация у федунской свистелки
=========================================
Ох уж эта концентрация у федунской свистелки