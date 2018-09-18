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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Карасев рассудит ЦСКА и «Спартак», Галимов - «Зенит» и «Локомотив»

сегодня, 20:45

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 8-го тура РПЛ.

22 сентября (суббота)

«Енисей» - «Урал»: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья - Владимир Москалев (Воронеж); инспектор - Михаил Ходырев (Москва).

«Динамо» - «Анжи»: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров); инспектор - Александр Колобаев (Москва).

«Арсенал» - «Рубин»: судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы), резервный судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор - Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Ростов» - «Уфа»: судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья - Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).

«Ахмат» - «Оренбург»: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Игорь Синер (Омск).

23 сентября (воскресенье)

«Зенит» - «Локомотив»: судья - Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь), резервный судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор - Эдуард Малый (Волгоград).

ЦСКА - «Спартак»: судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); инспектор - Сергей Анохин (Москва).

24 сентября (понедельник)

«Крылья Советов» - «Краснодар»: судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор - Николай Левников (Санкт-Петербург).

Судейские назначения на матчи 7-го тура

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Все комментарии
FuckSpartak
FuckSpartak
сегодня в 22:18
КУКУЯН.... РАССУДИТ ВСЕ МАТЧА СПАРТАКА... СОВСЕМ НЕДОРОГО. ПРИ ОПТОВОЙ ЗАКУПКЕ - СКИДКА
VV V
VV V
сегодня в 22:16
Да хоть Карасёв, хоть Лещёв с Окуневым судить будут, всё-равно очередной заговор против пупсиков будет.....
Dinamovets1927
Dinamovets1927
сегодня в 22:10
Хана спартачатам!!ЦСКА их прибьет!!
Порядочная свинья
Порядочная свинья
сегодня в 22:07
Кони, как всегда, унылы и несообразительны...
Это вам не кричалке по бумажке кричать!
А пока армейцы думают, поболею за Локо в ЛЧ!
Порядочная свинья
Порядочная свинья ответил RIR68
сегодня в 22:03
"алё, пожарная! срочно выезжайте. в Тарасовке ... горят")))
кони горят? Да, отсюда видно, полыхает конкретно!
RIR68
RIR68
сегодня в 22:01
"алё, пожарная! срочно выезжайте. в Тарасовке ... горят")))
Великолепный
Великолепный
сегодня в 21:58
Борис Чухлов высказал мнение, что в матче 1-го тура РФПЛ «Динамо» — «Спартак» (2:2) симпатии главного судьи Сергея Карасёва были на стороне красно-белых.

«Не люблю ничего обсуждать, но даже арбитр Карасёв ничего не смог сделать с «Динамо». Это было безобразное судейство — ну нельзя же так в первом же туре! Вы скажете о «везении», но оно ведь искусственное. Первый гол динамовцам вчера: судья пропускает фол, «Спартак» после этого бросается в контратаку — и забивает. На пятой минуте при счёте 0:0 отменяет гол Бечирая — там ничего не было, никто никого не толкал. Чего там арбитр свистнул — мне вообще непонятно. И ещё масса мелочёвки, в которой явное предпочтение судья отдавал «Спартаку».


И еще тут будут говорить, что Карасев не помогает свиным!
Порядочная свинья
Порядочная свинья
сегодня в 21:51
Даже удивительно, где Степка, Бухал, невеликий цска, Синий воин, Нелепый?
Похоже красно-сине-голубые клоноводы сами устали пороть чепуху.

О, вот и Нелепый
Вот и армейцы-стукачи подоспели, пошли жалобы!
Что ж, ожидаемо - тихо и подленько, как у Гинера. Он и ЦСКА так продал...
Великолепный
Великолепный
сегодня в 21:50
Карасев получил «неуд» за матч «Спартака» с «Динамо»

Главный арбитр матча 30-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Динамо» (0:1) Сергей Карасев получит от инспектора оценку «неудовлетворительно». Она была продиктована решением не назначать пенальти в ворота красно-белых.

«Сергей Карасев получит от инспектора матча «Спартак» – «Динамо» оценку «неудовлетворительно» за ошибочное решение не назначать пенальти в эпизоде, когда Ребров сбил Ташаева», – рассказал источник, знакомы с ситуацией.

Напомним, что в конце первого тайма полузащитник «Динамо» Александр Ташаев был сбит в штрафной голкипером «Спартака» Артемом Ребровым, но судья полностью проигнорировал этот эпизод.

И еще тут будут говорить, что Карасев не помогает свиным!
Порядочная свинья
Порядочная свинья ответил MALOVAR
сегодня в 21:47
как так? ведь он чисто гинеровский,100% ,вспамните дерби с ныряниями лава
И не говори!
А армейцы льют слезы, ноют, что Карасев за Федуна...
Зато потом будут говорить, что судил нормально, Фернандес вполне правдоподобно нырял, да и Акинфеев никого по лицу не бил - это ветер...
Порядочная свинья
Порядочная свинья ответил Alista
сегодня в 21:44
Смешно пишешь, продолжай!
    Jum13
    Jum13
    сегодня в 21:44
    Сказка "спартак 2016/2017".

    Посадил Федун спартак. Вырос спартак тухлым-претухлым. Стал Федун спартак на первое место тащить: тянет-потянет, вытянуть не может. Позвал Федун Безбородова. Безбородов за Федуна, Федун за спартак — тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвал Безбородв Кукуяна. Кукуян за Безбородова, Безбородов за Федуна, Федун за спартак — тянут-потянут, вытянуть не могут. Кликнул Кукуян Карасёва. Карасёв за Кукуяна, Кукуян за Безбородова, Безбородов за Федуна, Федун за спартак — тянут-потянут, вытянуть не могут. Кликнул Карасёв Галимова. Галимов за Карасёва, Карасёв за Кукуяна, Кукуян за Безбородова, Безбородов за Федуна, Федун за спартак — тянут-потянут, вытянуть не могут.
    Позвал Галимов Симоняна. Симонян за Галимова, Галимов за Карасёва, Карасёв за Кукуяна, Кукуян за Безбородова, Безбородв за Федуна, Федун за спартак — тянут-потянут, вытащили на первое место!
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 21:43
    как так? ведь он чисто гинеровский,100% ,вспамните дерби с ныряниями лава
    Порядочная свинья
    Порядочная свинья ответил Alista
    сегодня в 21:42
    Смешно пишешь, продолжай!
    Сам ржу над ЦСКА: для них ЛЕ - потолок...
    Как они будут играть в ЛЧ? Похоже, Игорян пошел за очередным рекордом...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 21:42
    Почему я нисколько не удивлён? гинер пускает в ход Карася очень редко и только в крайних случаях . И тот всегда дает результат. Думаю, будет как минимум ничья или победа конюшни...
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 21:41
    ОПГ федуна в действии.
    Alista
    Alista ответил Порядочная свинья
    сегодня в 21:40
    Если Спартак выиграет, то может отцепить ЦСКА от борьбы за ЛЕ. Дело за малым - осталось победить! ;)
    Смешно пишешь, продолжай!
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 21:36
    В квалификации Л/Ч Карасев не мог помочь пупсикам, в результате вылет от ПАОК
    В дерби Федун решил подключить своего ручного судейку Карасева, боится проиграть коням.
    cska.78
    cska.78 ответил PATRIOT1965
    сегодня в 21:34
    Казарцев кому там достался? Нормально судил в прошлом туре.
    Федун с ним проведет скоро работу, честно отсвистел пищевик!
    Порядочная свинья
    Порядочная свинья
    сегодня в 21:24
    Если Спартак выиграет, то может отцепить ЦСКА от борьбы за ЛЕ.
    Дело за малым - осталось победить! ;)
    tolctoy
    tolctoy
    сегодня в 21:20
    Кобылы назначали ручного гиннеровского карася.
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 21:19
    Опять за хвоста кобылу тянуть будут...))
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    сегодня в 21:14
    Казарцев кому там достался? Нормально судил в прошлом туре.
    Порядочная свинья
    Порядочная свинья ответил Ваня лучший
    сегодня в 21:14
    А ты не забыл любезный как Хряки "громили" Анжи - одного из лидеров РПЛ , или как хряки " в одну калитку", но с помощью вратаря Фролова "вынесли" Оренбург. И почему ты решил, что Локо ( 10 место) сильнее Ростова ( 2 место). Итоги будем подводить 30 мая 19 года, когда все сыграют со всеми по 2 раза. А сейчас ты бред несешь в ситуации, когда хряки сыпятся по полной ( ЛЧ в счет не беру). Но у тебя есть оправдание " Во всем виноват Дж.Терри"
    Добрый вечер!
    Я смотрю, что не только Гинер, но и даже адекватные болельщики армейцев волнуются!
    Возможно ты и прав насчет ошибок Карасева, но запоминаются самые знаковые. Согласись, что не каждый судья в нормальной ситуации решитья на 2 подряд пенальти в ворота одной команды в дерби.

    P.S. Заметь, я твое мнение бредом не считаю.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Jum13
    сегодня в 21:13
    Егоров: Карасев не назначил пенальти в ворота ФК "Спартак" из-за потери концентрации ========================================= Ох уж эта концентрация у федунской свистелки
    Концентрацию потерял, но что-то взамен нашел! Карасев очень взбалмошный судья. Он любит быть оригинальным и быть в центре внимания.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Порядочная свинья
    сегодня в 21:11
    Леннорыч идет ва-банк. Сначала четырехпалый обеспечил единственно устраивающий ЦСКА календарь (армейцы не сыграли ни с одним серьезным соперником - Спартак, Зенит, Локо, Краснодар, из первой пятерки сыграли только с Ростовом - и проиграли!), а теперь, когда пионеротряд вроде как приобрел некоторую сыгранность и уверенность, на матч со Спартаком проталкивает своего ручного Карася, которому дать пару пенальти в пользу ЦСКА - привычное дело. Несмотря на дифирамбы пионеротряду, боится Леннорыч, все козыри выложил! Спартаку надо обязательно выиграть у ЦСКА, когда у армейцев вроде бы все козыри на руках. Это деморализует армейцев, уверенность молодежи быстренько улетучится, а на подходе будут Оренбург, Локо, Краснодар, Динамо, Зенит... Вот тут мы и посмотрим, чего стоят армейцы.
    А ты не забыл любезный как Хряки "громили" Анжи - одного из лидеров РПЛ , или как хряки " в одну калитку", но с помощью вратаря Фролова "вынесли" Оренбург. И почему ты решил, что Локо ( 10 место) сильнее Ростова ( 2 место). Итоги будем подводить 30 мая 19 года, когда все сыграют со всеми по 2 раза. А сейчас ты бред несешь в ситуации, когда хряки сыпятся по полной ( ЛЧ в счет не беру). Но у тебя есть оправдание " Во всем виноват Дж.Терри"
    Порядочная свинья
    Порядочная свинья ответил Палыч82
    сегодня в 21:08
    Самим надо играть, а не на ошибки других надеяться
    А никто и не надеется.
    Я про то, что матч очень знаковый, здесь многое решается!
    Палыч82
    Палыч82 ответил Порядочная свинья
    сегодня в 21:07
    Леннорыч идет ва-банк. Сначала четырехпалый обеспечил единственно устраивающий ЦСКА календарь (армейцы не сыграли ни с одним серьезным соперником - Спартак, Зенит, Локо, Краснодар, из первой пятерки сыграли только с Ростовом - и проиграли!), а теперь, когда пионеротряд вроде как приобрел некоторую сыгранность и уверенность, на матч со Спартаком проталкивает своего ручного Карася, которому дать пару пенальти в пользу ЦСКА - привычное дело. Несмотря на дифирамбы пионеротряду, боится Леннорыч, все козыри выложил! Спартаку надо обязательно выиграть у ЦСКА, когда у армейцев вроде бы все козыри на руках. Это деморализует армейцев, уверенность молодежи быстренько улетучится, а на подходе будут Оренбург, Локо, Краснодар, Динамо, Зенит... Вот тут мы и посмотрим, чего стоят армейцы.
    Самим надо играть, а не на ошибки других надеяться
    Порядочная свинья
    Порядочная свинья
    сегодня в 21:03
    Леннорыч идет ва-банк.

    Сначала четырехпалый обеспечил единственно устраивающий ЦСКА календарь (армейцы не сыграли ни с одним серьезным соперником - Спартак, Зенит, Локо, Краснодар, из первой пятерки сыграли только с Ростовом - и проиграли!), а теперь, когда пионеротряд вроде как приобрел некоторую сыгранность и уверенность, на матч со Спартаком проталкивает своего ручного Карася, которому дать пару пенальти в пользу ЦСКА - привычное дело.

    Несмотря на дифирамбы пионеротряду, боится Леннорыч, все козыри выложил!

    Спартаку надо обязательно выиграть у ЦСКА, когда у армейцев вроде бы все козыри на руках.
    Это деморализует армейцев, уверенность молодежи быстренько улетучится, а на подходе будут Оренбург, Локо, Краснодар, Динамо, Зенит...
    Вот тут мы и посмотрим, чего стоят армейцы.
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 21:03
    Вангую: в Топах комментов как всегда будут стенания о том, что Федун всех купил. Помню как фанаты Зенита ныли, что Федун купил судью, но вдруг перед матчем этого "купленного" судью поменяли на другого, а Зенит у себя дома ничего не смог. Это было забавно) Щас будет тоже самое, но уже с ЦСКА :-) Уже слышу приближающиеся всхлипы на тему "федуууун купиииил"
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