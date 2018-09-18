Москалев получил неудовлетворительную оценку за матч «Зенит» - «Спартак»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр матча шестого тура РПЛ «Зенит» - «Спартак» Владимир Москалев получил оценку «неудовлетворительно».

Арбитр на высоком уровне провел игру, дискуссионные моменты бывают в каждом матче. Однако были моменты, исходя из которых выставлена оценка «неудовлетворительно».

Когда Фернандо сыграл высоко ногой, это не может никак по-другому трактоваться, кроме как пенальти. Там был физический контакт. Стоило назначить пенальти и показать желтую карточку.

Что касается эпизода с падением Роши, то это одиннадцатиметровый удар. Иванович наступил на ногу, пусть по неосторожности, но это пенальти. Был третий момент - непоказ второй желтой карточки на 82-й минуте игроку «Спартака» Николаю Рассказову.