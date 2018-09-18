Москалев получил неудовлетворительную оценку за матч «Зенит» - «Спартак»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр матча шестого тура РПЛ «Зенит» - «Спартак» Владимир Москалев получил оценку «неудовлетворительно».
Арбитр на высоком уровне провел игру, дискуссионные моменты бывают в каждом матче. Однако были моменты, исходя из которых выставлена оценка «неудовлетворительно».
Когда Фернандо сыграл высоко ногой, это не может никак по-другому трактоваться, кроме как пенальти. Там был физический контакт. Стоило назначить пенальти и показать желтую карточку.
Что касается эпизода с падением Роши, то это одиннадцатиметровый удар. Иванович наступил на ногу, пусть по неосторожности, но это пенальти. Был третий момент - непоказ второй желтой карточки на 82-й минуте игроку «Спартака» Николаю Рассказову.
А в лазарет на 6 месяцев, его отправил штаб "Спартака", потому что не заменил его сразу, усугубив обычное растяжение до порванной связки, когда Жиго просто рухнул на поле и уже без гольфкара передвигаться не мог.
Но вам я знаю, "...всё божья роса."
А в лазарет на 6 месяцев, его отправил штаб "Спартака", потому что не заменил его сразу, усугубив обычное растяжение до порванной связки, когда Жиго просто рухнул на поле и уже без гольфкара передвигаться не мог.
Но вам я знаю, "...всё божья роса."
И ЧЕМОДАН НЕФТЕДОЛЛАРОВ ОТ ФЕДУНА !
ГЫ-ГЫ-ГЫ
И ЧЕМОДАН НЕФТЕДОЛЛАРОВ ОТ ФЕДУНА !
ГЫ-ГЫ-ГЫ
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС), который 7 сентября дисквалифицировал на шесть матчей форварда московского "Спартака" Веллитона, при рассмотрении его дела учел обращения трех клубов - столичных ЦСКА и "Динамо", а также питерского "Зенита".
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС), который 7 сентября дисквалифицировал на шесть матчей форварда московского "Спартака" Веллитона, при рассмотрении его дела учел обращения трех клубов - столичных ЦСКА и "Динамо", а также питерского "Зенита".
на 6 месяцев отправил его в лазарет.
этот эпизод газпром не разрешил рассматривать?
на 6 месяцев отправил его в лазарет.
этот эпизод газпром не разрешил рассматривать?
значит Москалева купил Федун?
ах да, нефть же дорожает.
значит Москалева купил Федун?
ах да, нефть же дорожает.
Он что?
Матч наконец-то посмотрел???)))))))))))
Вот это поворот)))
Он что?
Матч наконец-то посмотрел???)))))))))))
Вот это поворот)))