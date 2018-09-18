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Москалев получил неудовлетворительную оценку за матч «Зенит» - «Спартак»

сегодня, 13:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр матча шестого тура РПЛ «Зенит» - «Спартак» Владимир Москалев получил оценку «неудовлетворительно».

Арбитр на высоком уровне провел игру, дискуссионные моменты бывают в каждом матче. Однако были моменты, исходя из которых выставлена оценка «неудовлетворительно».

Когда Фернандо сыграл высоко ногой, это не может никак по-другому трактоваться, кроме как пенальти. Там был физический контакт. Стоило назначить пенальти и показать желтую карточку.

Что касается эпизода с падением Роши, то это одиннадцатиметровый удар. Иванович наступил на ногу, пусть по неосторожности, но это пенальти. Был третий момент - непоказ второй желтой карточки на 82-й минуте игроку «Спартака» Николаю Рассказову.

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Все комментарии
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил cska.78
сегодня в 14:12
В матче с Краснодаром Промес наступил на ногу Ари также по неосторожности, но тогда Егоров сказал - это несчастный случай, а не пенальти! Тут тоже самое, фол по неосторожности, но это пенальти, трактует как хочет, т. е. в пользу пищевика!
Я тоже это заметил. Ещё когда егоров промеса оправдал, подумал, что испанцам тоже неправильно пеналь назначали в игре с нашими. Испанец же по неосторожности рукой сыграл, он не хотел.Для меня егоров сразу перестал существовать, как специалист.
Завтра
Завтра ответил LOpp
сегодня в 14:09
а умышленный толчок Дзюбы Жиго? на 6 месяцев отправил его в лазарет. этот эпизод газпром не разрешил рассматривать?
90% толчков в футболе - умышленные, называется "борьба за мяч".
А в лазарет на 6 месяцев, его отправил штаб "Спартака", потому что не заменил его сразу, усугубив обычное растяжение до порванной связки, когда Жиго просто рухнул на поле и уже без гольфкара передвигаться не мог.
Но вам я знаю, "...всё божья роса."
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:09
МОСКАЛЁВ ПОЛУЧИЛ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ ОТ ЕГОРОВА
И ЧЕМОДАН НЕФТЕДОЛЛАРОВ ОТ ФЕДУНА !

ГЫ-ГЫ-ГЫ
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил LOpp
сегодня в 14:08
а умышленный толчок Дзюбы Жиго? на 6 месяцев отправил его в лазарет. этот эпизод газпром не разрешил рассматривать?
Они уже истратили бумагу, настучали, как байкал:
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС), который 7 сентября дисквалифицировал на шесть матчей форварда московского "Спартака" Веллитона, при рассмотрении его дела учел обращения трех клубов - столичных ЦСКА и "Динамо", а также питерского "Зенита".
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 14:04
Опять конь 78 все врет. В борьбе, приземляясь наступил и наступил просто так - разные вещи. Гравитация - она такая.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 14:03
Егоров чувствуется,что проводит работу и правильно,никому не должна быть поблажка,виноват иди в пердив судить,но два матча это мало,видать судей не хватает для более длительной дисквы.
LOpp
LOpp
сегодня в 13:59
а умышленный толчок Дзюбы Жиго?
на 6 месяцев отправил его в лазарет.
этот эпизод газпром не разрешил рассматривать?
cska.78
cska.78
сегодня в 13:57
В матче с Краснодаром Промес наступил на ногу Ари также по неосторожности, но тогда Егоров сказал - это несчастный случай, а не пенальти! Тут тоже самое, фол по неосторожности, но это пенальти, трактует как хочет, т. е. в пользу пищевика!
LOpp
LOpp
сегодня в 13:57
по ошибкам 2:1 в пользу Спартака.
значит Москалева купил Федун?
ах да, нефть же дорожает.
311
311
сегодня в 13:55
Судья отсудил 2-1 в пользу пупсиков! Стыдно за Москвалева и Спартак!)
Duke_dp
Duke_dp
сегодня в 13:55
Да не может блин быть!)

Он что?
Матч наконец-то посмотрел???)))))))))))

Вот это поворот)))
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