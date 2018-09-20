Сборная России поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.39 4.85 10.50
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.32 5.65 10.02
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.66 3.32 2.13
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.61 4.45 5.75
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.49 4.45 8.00
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.285 6.35 11.75
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.57 4.23 6.32
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 5.70 4.05 1.67
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.99 3.42 3.94
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 2.05 3.61 3.66
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.50 4.42 7.27
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.11 10.02 34.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 15.50 6.70 1.24
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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Сборная России поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА

сегодня, 11:23

Сегодня обновился рейтинг сборных на сайте ФИФА. Сборная России поднялась с 49-го места на 46-е в рейтинге Международной федерации футбола.

1. Бельгия (1729 очков);
1. Франция (1729);
3. Бразилия (1663);
4. Хорватия (1634);
5. Уругвай (1632);
6. Англия (1612);
7. Португалия (1606);
8. Швейцария (1598);
9. Испания (1597);
10. Дания (1581);
...
29. Украина (1483);
...
46. Россия (1423).

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Рейтинги
Источник: FIFA.comРедакция: Александр Акулич
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Все комментарии
andre_can
andre_can
сегодня в 12:07
46- ое место с население более 150 млн. - это просто, прстэ, фантастический результат...лучше бы уж и не сообщали...
cska plus
cska plus
сегодня в 12:06
Усач-спартач думает, что подвиг совершил.
ndedov
ndedov
сегодня в 12:01
Поздравляю сборную.
Крылья чемпик
Крылья чемпик
сегодня в 11:56
если бы не мёртвый Смолов глядишь,10 место заняли бы
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:55
Ну, хоть 46, а не. 70. Прогресс. А, Америку догоним и перегоним. )).
Чалов 1
Чалов 1
сегодня в 11:53
Прям благодаря давешнему пенальти поднялись в рейте
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик ответил Миллер Алексей
сегодня в 11:53
классная фотка! прям молодость вспомнил. Петровский, VIP-трибуна, тренер Петржела, гол Аршавин, объятия с Моисеевым.
Калиниченко чучело в падике жёг,Робсон шоколадный в баньку звал эх,времена и нравы!
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик ответил Миллер Алексей
сегодня в 11:52
классная фотка! прям молодость вспомнил. Петровский, VIP-трибуна, тренер Петржела, гол Аршавин, объятия с Моисеевым.
да было время! победы до обеда,падающие шарфики в Лужниках и он к нам не поедит!)
Миллер Алексей
Миллер Алексей ответил Питерский Пивасик
сегодня в 11:47
всё из-за спартачей
классная фотка!
прям молодость вспомнил.
Петровский, VIP-трибуна, тренер Петржела, гол Аршавин, объятия с Моисеевым.
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 11:47
Бельгия,таким макаром еще сильнее отарвется.
Миллер Алексей
Миллер Алексей ответил loko7
сегодня в 11:44
Украина на 17 позиций выше нас. Где объективность рейтинга?
этот рейтинг составлялся не только по итогам ЧМ-2018
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
сегодня в 11:44
всё из-за спартачей
loko7
loko7
сегодня в 11:37
Украина на 17 позиций выше нас. Где объективность рейтинга?
Faustello
Faustello
сегодня в 11:24
Это Газзаев молится за сборную, футбол и нас с вами! )))
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