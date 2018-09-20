Сборная России поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА

Сегодня обновился рейтинг сборных на сайте ФИФА. Сборная России поднялась с 49-го места на 46-е в рейтинге Международной федерации футбола.
1. Бельгия (1729 очков);
1. Франция (1729);
3. Бразилия (1663);
4. Хорватия (1634);
5. Уругвай (1632);
6. Англия (1612);
7. Португалия (1606);
8. Швейцария (1598);
9. Испания (1597);
10. Дания (1581);
...
29. Украина (1483);
...
46. Россия (1423).
прям молодость вспомнил.
Петровский, VIP-трибуна, тренер Петржела, гол Аршавин, объятия с Моисеевым.
прям молодость вспомнил.
Петровский, VIP-трибуна, тренер Петржела, гол Аршавин, объятия с Моисеевым.