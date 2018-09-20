Почеттино не собирается рисковать здоровьем Деле Алли

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино сообщил, что дождется полного выздоровления полузащитника Деле Алли, прежде чем решит выпустить его на поле. Напомним, футболист пропустил матч Лиги чемпионов против «Интера» (1:2), поскольку во время паузы на матчи сборных повредил подколенное сухожилие.

Нужно дождаться пятницы и узнать, сможет ли он вернуться в состав. Сегодня для всех был восстановительный день. Пока трудно оценить, будет ли Алли готов сыграть или нет.

Возможно, придется подождать еще несколько дней. Мы никогда не будем ставить свои интересы на первое место, если ради этого придется рисковать здоровьем игроков. Это недопустимо.