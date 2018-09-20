Почеттино не собирается рисковать здоровьем Деле Алли

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.42 4.65 9.80
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.33 5.56 10.02
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.75 3.37 2.11
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.69 4.15 5.35
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.75 3.54 6.00
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.28 6.20 12.75
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.60 4.13 5.94
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 6.50 4.00 1.62
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.99 3.51 4.04
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 2.07 3.61 3.61
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.52 4.23 7.27
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.10 10.97 38.05
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 10.25 5.65 1.34
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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Почеттино не собирается рисковать здоровьем Деле Алли

сегодня, 17:09

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино сообщил, что дождется полного выздоровления полузащитника Деле Алли, прежде чем решит выпустить его на поле. Напомним, футболист пропустил матч Лиги чемпионов против «Интера» (1:2), поскольку во время паузы на матчи сборных повредил подколенное сухожилие.

Нужно дождаться пятницы и узнать, сможет ли он вернуться в состав. Сегодня для всех был восстановительный день. Пока трудно оценить, будет ли Алли готов сыграть или нет.

Возможно, придется подождать еще несколько дней. Мы никогда не будем ставить свои интересы на первое место, если ради этого придется рисковать здоровьем игроков. Это недопустимо.

22 сентября «шпоры» проведут матч 6-го тура АПЛ против «Брайтона».

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Все комментарии
sparxx2
sparxx2 ответил ошалевший
сегодня в 18:57
что с ним что без него толку нет,тотт середняк не больше
Ты (и лайкнувший твой "гениальный" пост) своё р***о к большим не суйте. Сконцентрируйтесь на супер-пуппер-мега матче с Ворсклой)))))))))
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 17:51
Пусть выздоравливает, с Брайтоном и без него справятся
ошалевший
ошалевший
сегодня в 17:46
что с ним что без него толку нет,тотт середняк не больше
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