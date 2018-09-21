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В Колумбии установили статую Фалькао, которая не похожа на футболиста

сегодня, 21:35

В родном городе нападающего сборной Колумбии Радамеля Фалькао Санта-Марте установили статую в его честь, однако скульптура внешне не совсем похожа на футболиста. Статуя выполнена в белом цвете, ее высота составляет 6 метров.

Ранее сообщалось, что в Риме хотят установить статую Франческо Тотти.

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Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 21:52
Урожай походу там забористый нынче собрали
008Maximus
008Maximus
сегодня в 21:50
Это памятник того времени, когда он выступал в Челси и Манчестер Юнайтед.
На скамейке запасных, когда он действительно не был похож сам на себя.
cska.78
cska.78
сегодня в 21:44
Педроша тоже себе памятник смастерил :)
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