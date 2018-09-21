В Колумбии установили статую Фалькао, которая не похожа на футболиста

В родном городе нападающего сборной Колумбии Радамеля Фалькао Санта-Марте установили статую в его честь, однако скульптура внешне не совсем похожа на футболиста. Статуя выполнена в белом цвете, ее высота составляет 6 метров.
🚨BAD STATUE ALERT🚨— SiriusXM FC 157 ⚽️📻 (@SiriusXMFC) 21 сентября 2018 г.
Falcao has become the latest victim!
Which is your all-time favorite bad statue? pic.twitter.com/lukSKljrnu
Ранее сообщалось, что в Риме хотят установить статую Франческо Тотти.
На скамейке запасных, когда он действительно не был похож сам на себя.
На скамейке запасных, когда он действительно не был похож сам на себя.