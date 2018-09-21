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Липпи назвал фаворитов Лиги чемпионов

сегодня, 21:59

Известный итальянский специалист Марчелло Липпи рассказал, какие клубы будут претендовать на победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Ювентус» - один из фаворитов этого розыгрыша Лиги чемпионов. Также назову «Баварию», «Реал», «Барселону», «Манчестер Сити» и ПСЖ.

До прошлого сезона «Юве» тоже можно было причислять к фаворитам, но клуб не был в этой когорте по умолчанию. Другие итальянские команды немного позади.

Свои, чужие и глорные. За кого болеть в Лиге чемпионов?

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 22:27
Я могу назвать победителя лига чемпионов Барселона
berda2003
berda2003
сегодня в 22:21
ПРЯМО АСТРОЛОГ...
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 22:18
Зная характер Пепа, полуфинал - потолок для Манчестер Сити при Гвардиоле(
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 22:16
Сити,можно смело исключать.
Родериго Великолепный
Родериго Великолепный
сегодня в 22:04
Байкал назвал фаворитов Лиги чемпионов.

«зенит» - один из фаворитов этого розыгрыша Лиги чемпионов. Также назову «Баварию», «Динамо» Минск, «Дандолк», «Осер», «Насьонал», «Копенгаген», «Твенте», «Реал», «Барселону», «Манчестер Сити» и ПСЖ.

До прошлого сезона «зенит» тоже можно было причислять к фаворитам, но клуб не был в этой когорте по умолчанию. ФК Байкал Иркутск и цска Москва немного позади.
ndedov
ndedov
сегодня в 22:04
Типа что то новое сказал.
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