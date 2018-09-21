Липпи назвал фаворитов Лиги чемпионов

Известный итальянский специалист Марчелло Липпи рассказал, какие клубы будут претендовать на победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
«Ювентус» - один из фаворитов этого розыгрыша Лиги чемпионов. Также назову «Баварию», «Реал», «Барселону», «Манчестер Сити» и ПСЖ.
До прошлого сезона «Юве» тоже можно было причислять к фаворитам, но клуб не был в этой когорте по умолчанию. Другие итальянские команды немного позади.
«зенит» - один из фаворитов этого розыгрыша Лиги чемпионов. Также назову «Баварию», «Динамо» Минск, «Дандолк», «Осер», «Насьонал», «Копенгаген», «Твенте», «Реал», «Барселону», «Манчестер Сити» и ПСЖ.
До прошлого сезона «зенит» тоже можно было причислять к фаворитам, но клуб не был в этой когорте по умолчанию. ФК Байкал Иркутск и цска Москва немного позади.
«зенит» - один из фаворитов этого розыгрыша Лиги чемпионов. Также назову «Баварию», «Динамо» Минск, «Дандолк», «Осер», «Насьонал», «Копенгаген», «Твенте», «Реал», «Барселону», «Манчестер Сити» и ПСЖ.
До прошлого сезона «зенит» тоже можно было причислять к фаворитам, но клуб не был в этой когорте по умолчанию. ФК Байкал Иркутск и цска Москва немного позади.