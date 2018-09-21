Кришито: «„Ювентус“ может выиграть всё в этом сезоне»

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито, который сейчас выступает за «Дженоа», выразил мнение, что «Ювентус» в текущем сезоне может выиграть все трофеи.

Я считаю, что «Ювентус» может выиграть всё в этом сезоне. Что касается «Наполи», то эта команда не слишком изменилась по сравнению с прошлым годом. Они по-прежнему считаются главными конкурентами «Ювентуса» в борьбе за Скудетто.