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Кришито: «„Ювентус“ может выиграть всё в этом сезоне»

сегодня, 20:53

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито, который сейчас выступает за «Дженоа», выразил мнение, что «Ювентус» в текущем сезоне может выиграть все трофеи.

Я считаю, что «Ювентус» может выиграть всё в этом сезоне. Что касается «Наполи», то эта команда не слишком изменилась по сравнению с прошлым годом. Они по-прежнему считаются главными конкурентами «Ювентуса» в борьбе за Скудетто.

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Все комментарии
Браток Салтан
Браток Салтан ответил ДСА
сегодня в 21:06
В итоге ничего не выиграют.
Новость не про Спартак)
ДСА
ДСА
сегодня в 21:04
В итоге ничего не выиграют.
Браток Салтан
Браток Салтан
сегодня в 20:56
Может, а может и не выиграть)

В любом случае желаем ему удачи. Давно пора выиграть всё и не только в Италии.
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