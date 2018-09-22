Эмери: «Лено продолжит получать шансы»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Кубок
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб УфаУфа 1.727 3.50 6.40
11:30 сегодня Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей -:- Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 2.43 2.90 3.51
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 3.04 2.90 2.63
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 2.16 3.125 4.20
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 1.34 4.95 14.00
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 8.80 5.05 1.42
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КардиффКардифф -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 23.00 8.30 1.174
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1.197 8.00 18.50
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 1.64 3.85 6.13
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 5.60 4.15 1.68
Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол 1.21 7.50 18.00
Италия. Серия А 2018/2019, 5 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 4.13 3.61 1.93
ГлавнаяНовости

Эмери: «Лено продолжит получать шансы»

сегодня, 07:56

Наставник «Арсенала» Унаи Эмери подчеркнул, что второй вратарь клуба Бернд Лено продолжит время от времени получать игровое время. Основным голкипером «канониров» на данный момент является Петр Чех.

Необходимо, чтобы каждый футболист играл с желанием. Прежде всего, это касается молодых игроков и новичков. Опыт играет важную роль в каждом матче Премьер-Лиги.

Мы очень довольны Лено, он провёл первый матч за «Арсенал». Мы должны продолжать предоставлять ему шансы и уверенность, чтобы он оставался в лучших кондициях.

Я принимаю решение в последние часы перед каждой игрой и объявляю его футболистам. На данный момент Петр Чех показывает убедительную игру. Каждому игроку, включая вратарей, мы объясняем его ситуацию в каждый конкретный момент.

Бернд Лено дебютировал за «Арсенал» в поединке Лиги Европы против «Ворсклы» (4:2). После игры немецкий голкипер признался, что хочет выходить на поле в каждом матче.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ибрагимович: «Никто не повторит мой последний гол. Такие забиваю только я»
Сегодня, 07:41 11
Энди Джонсон: «Заха уже стал лучшим игроком в истории „Кристал Пэлас“»
Сегодня, 07:11 1
Эдерсон: «Мы сыграли с „Лионом“ не на своём обычном уровне»
Сегодня, 06:19 4
Клопп: «Время Шакири ещё придёт»
Сегодня, 05:54 3
Ришарлисон: «Неймар – мой кумир с детства, я даже копировал его причёски»
Сегодня, 04:57 5
Кессье: «У Игуаина менталитет победителя, и мы должны его перенять»
Сегодня, 04:32 1
Обсудить
Все комментарии
Aivust
Aivust
сегодня в 08:57
Зря Лено туда перешёл, он постоянно должен быть в основе.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 08:28
Два гола от "Ворсклы" многовато.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100