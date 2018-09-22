Эмери: «Лено продолжит получать шансы»

Наставник «Арсенала» Унаи Эмери подчеркнул, что второй вратарь клуба Бернд Лено продолжит время от времени получать игровое время. Основным голкипером «канониров» на данный момент является Петр Чех.

Необходимо, чтобы каждый футболист играл с желанием. Прежде всего, это касается молодых игроков и новичков. Опыт играет важную роль в каждом матче Премьер-Лиги.

Мы очень довольны Лено, он провёл первый матч за «Арсенал». Мы должны продолжать предоставлять ему шансы и уверенность, чтобы он оставался в лучших кондициях.

Я принимаю решение в последние часы перед каждой игрой и объявляю его футболистам. На данный момент Петр Чех показывает убедительную игру. Каждому игроку, включая вратарей, мы объясняем его ситуацию в каждый конкретный момент.