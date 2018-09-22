Буффон начнет матчи с «Ренном» и «Реймсом» в стартовом составе

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель на пресс-конференции сообщил, что вратарь Джанлуиджи Буффон сыграет в двух ближайших матчах своей команды в чемпионате Франции. Также завтра Тухель сможет рассчитывать на полузащитника Марко Верратти.
Верратти будет доступен для завтрашнего матча. Буффон сыграет в матче с «Ренном», а также в следующем с «Реймсом».
Ранее Томас Тухель заявил, что практически определился с тем, кто будет основным голкипером команды.
У Буффона большой авторитет и он может стать проблемой клуба.
Как, в свое время, Тотти стал проблемой "Ромы".
"Ювентус" не зря избавился от ветерана.
У Буффона большой авторитет и он может стать проблемой клуба.
Как, в свое время, Тотти стал проблемой "Ромы".
"Ювентус" не зря избавился от ветерана.