Буффон начнет матчи с «Ренном» и «Реймсом» в стартовом составе

сегодня, 11:30

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель на пресс-конференции сообщил, что вратарь Джанлуиджи Буффон сыграет в двух ближайших матчах своей команды в чемпионате Франции. Также завтра Тухель сможет рассчитывать на полузащитника Марко Верратти.

Верратти будет доступен для завтрашнего матча. Буффон сыграет в матче с «Ренном», а также в следующем с «Реймсом».

Ранее Томас Тухель заявил, что практически определился с тем, кто будет основным голкипером команды.