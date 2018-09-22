Ибрагимович: «Никто не повторит мой последний гол. Такие забиваю только я»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал о том, что в начале игровой карьеры ему говорили, что он неспособен забивать голы. 16 сентября 36-летний форвард эффектным образом забил свой 500-й гол в карьере.

Я имел возможность сыграть со всеми большими клубами и всеми большими игроками, которые выступали в моё время, и я всё ещё продолжаю забивать.

Самое забавное, что в начале моей карьеры мне говорили, что я хороший игрок, но не умею забивать голы.

Вероятно, я всё-таки знаю, как забивать голы. Я достиг отметки в 500 мячей – это безумное число для футбола.

Мой последний гол никто не повторит. Только я могу забивать такие мячи.