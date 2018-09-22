Балаге: «В Мадриде Перес отвернулся от Роналду»

Известный футбольный журналист Гильем Балаге, который пишет книгу о Криштиану Роналду, рассказал о причинах, почему португальский форвард перешел в «Ювентус».

В Италии Роналду нашел поддержку болельщиков, которые позволили ему заполнить эмоциональную дыру. Он всегда очень сильно привязывался к месту, где выступает. В Мадриде Флорентино Перес (президент «Реала» - прим.) отвернулся от него, но в Турине Криштиану вновь ощутил поддержку.

Возможно, Аньелли и Аллегри не смогут заменить фигуру отца для Роналду, но они не откажут ему в решающие моменты, а также помогут ему расти и прогрессировать.