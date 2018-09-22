Хендерсон: «„Ливерпуль“ еще ничего не выиграл»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон подвел итоги матча 6-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (3:0).

Думаю, мы сыграли хорошо, хотя в первом тайме у соперника было немало моментов. В целом мы провели неплохую работу и одержали хорошую победу.

«Ливерпуль» изначально хотел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Возможно, мы могли забить еще один или два гола, но главное в конечном итоге - три очка.

Мы еще ничего не выиграли. Это только хорошее начало, но впереди долгий путь. «Ливерпуль» не теряет голову.