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Агент: «Судьба Влашича в руках только „Эвертона“»

сегодня, 00:34

Йошко Влашич, отец и агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, порассуждал о будущем своего сына. «Армейцы» арендовали хорвата на сезон у «Эвертона» без права выкупа.

Интерес «Милана» и «Интера» к Николе? Я не знаю. Его второй агент Тончи был в Италии несколько дней назад. Но сейчас слишком рано говорить об этом. Надо дождаться лета. Всё в руках «Эвертона». Решение будут принимать только они. Шансы ЦСКА? Я не знаю, но, думаю, если Никола не вернётся в «Эвертон», английский клуб будет продавать его за большие деньги.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   1 / 787
сегодня в 04:05
Если у самого Николы будет огромное желание остаться в ЦСКА, то вопрос с Эвертоном можно решить.
Bayern Best
Bayern Best
   54 / 787
сегодня в 02:32
Надеюсь останется у армейцев.
Don fagot
Don fagot ответил Leha-ha50
   61 / 787
сегодня в 01:43
Придётся возвращать кого-то из этих: мамаев, какаев, каккоев, дзагоев, оздоев, дыркинфеев, гойло, молло, дриусси, паредес, маманас, одиа, думбия, олисе, мусо и вернмбмбум. Гыгыгы.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил 12-й спартанец
   15 / 787
сегодня в 00:58
Трудно будет ЦСКА без него.
Ничего, справимся! И не такие уходили игроки!!!
Гинер найдет замену. А может она и не понадобится?!? Может еще кто то из молодых выстрелит?!?
12-й спартанец
12-й спартанец
   244 / 787
сегодня в 00:40
Трудно будет ЦСКА без него.
Bajan
Bajan
   189 / 787
сегодня в 00:38
Скоро уедет обратно.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   111 / 787
сегодня в 00:37
ЦСКА сам поднял на Влашича цену, а выкупить его не сможет.
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