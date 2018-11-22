Агент: «Судьба Влашича в руках только „Эвертона“»

Йошко Влашич, отец и агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, порассуждал о будущем своего сына. «Армейцы» арендовали хорвата на сезон у «Эвертона» без права выкупа.

Интерес «Милана» и «Интера» к Николе? Я не знаю. Его второй агент Тончи был в Италии несколько дней назад. Но сейчас слишком рано говорить об этом. Надо дождаться лета. Всё в руках «Эвертона». Решение будут принимать только они. Шансы ЦСКА ? Я не знаю, но, думаю, если Никола не вернётся в «Эвертон», английский клуб будет продавать его за большие деньги.