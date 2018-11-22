Левандовски тренируется в общей группе, Тьяго приступил к беговой работе

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Игроки «Баварии» продолжают восстанавливаться после повреждений. Пресс-служба немецкого клуба рассказала о текущем состоянии футболистов.

Нападающий Роберт Левандовски, перенёсший травму колена, в среду провёл тренировку в общей группе. Полузащитник мюнхенцев Тьяго Алькантара, который получил серьёзную травму в конце октября, приступил к беговой работе. Полузащитники Кингсли Коман и Арьен Роббен присутствовали на первой части общего занятия, а затем вернулись к восстановительным процедурам.

Представители сборной Германии, а также Давид Алаба и Ренату Санчеш, которые также выступали за свои национальные команды, приступят к тренировкам в четверг.