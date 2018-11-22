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«Ахмат»: «Манеж? Давайте матч вообще в Бразилии сыграем»

сегодня, 11:58

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался против проведения матча с «Енисеем» в 16-м туре РПЛ в манеже.

Мы не собираемся играть в манеже и не знаем, какие исключения принял РФС. Есть регламент, мы против каких-то исключений по ходу чемпионата. С нами это никто не согласовывал, все знают, как играть в этом манеже. Почему по ходу чемпионата меняют регламент? Давайте матч вообще в Бразилии сыграем?

С нами ни «Енисей», ни РФС не связывались. Пусть проводят матчи в Москве, в Сочи, только пусть определят заранее. Все знали заранее, что в этот период нам играть в Красноярске. Мы против того, чтобы так играть, потому что у нас есть регламент. Давайте действовать по нему. Закрыть глаза на него? Можно на многое закрывать глаза, только какой от этого толк. Сейчас будем писать письма в РФС, чтобы узнать основания принятия такого решения. Оно было принято только из-за прогноза погоды? Это было и так ясно, что там холодно. Если они делают исключения, то давайте сыграем в Грозном, это тоже будет исключением.

Всё о скандале вокруг матча "Енисей" - "Ахмат"

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Все комментарии
mat73
mat73
   104 / 783
сегодня в 16:16
Перелет в Бразилию, организацию матча, проживание и питание, представительские расходы оплатите? За обе команды? Плюс за всяких организаторов и журналистов?
- Тогда пожалуйста!
Гавроша
Гавроша
   31 / 783
сегодня в 15:58
А чем им манеж не нравится? Ну так сыграли бы на морозе.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   50 / 783
сегодня в 13:31
Енисей рвать ахмат
vistory
vistory
   19 / 783
сегодня в 13:08
Опять грязные игры.
quinn-se
quinn-se
   66 / 783
сегодня в 13:07
Походу, багаж Аленичева только в манежах работает. Жаль Ахмат...
Nafnafik
Nafnafik
   32 / 783
сегодня в 13:04
Фердун придумал, как вытянуть филиал из помойки, в которую его окунули спартачи.
Президент Российской федерации
Президент Российской федерации
   737 / 783
сегодня в 13:01
чеченцы не какие-то там терпилы, уважать себя заставят...
Don fagot
Don fagot
   56 / 783
сегодня в 12:32
Гинерский фарм Енисей совсем обнаглел, турнирное положение плачевное, так хоть палки в колёса другим вставляют.
cska plus
cska plus
   1 / 783
сегодня в 12:32
Ахахах! Насмешил Ахмед.
AST
AST
   600 / 783
сегодня в 12:27
Матч 16-го тура РПЛ между красноярским «Енисеем» и грозненским «Ахматом» будет проведен в крытом манеже.

Такое решение было принято на заседании исполкома РФС, которое состоялось в среду.

— Допустить в виде исключения крытый футбольный манеж «Футбол-Арена «Енисей» к проведению матча 16-го тура чемпионата России по футболу между ФК «Енисей» и ФК «Ахмат». При этом «Енисей» должен до даты проведения указанного матча обеспечить наличие соответствующих согласований с органом внутренних дел, — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.
— Допустить в виде исключения крытый футбольный манеж «Футбол-Арена «Енисей» к проведению матча 16-го тура чемпионата России по футболу между ФК «Енисей» и ФК «Ахмат». При этом «Енисей» должен до даты проведения указанного матча обеспечить наличие соответствующих согласований с органом внутренних дел, — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

Ранее спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин заявлял, что манеж «Енисея» может быть использован только для матчей молодежных команд.
Он может быть использован только для матчей молодежных команд. А матчи РПЛ там проводиться не могут. У него нет категории, чтобы проводить встречи такого уровня.

Насчет погодных условий все понятно болельщикам, а вот для чиновников РФС зима в Сибири в декабре открытие. Раньше подумать нельзя было? А теперь и на Регламент и на категории стадиона можно "положить" и создать прецедент? Чудны дела твои РФС.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   20 / 783
сегодня в 12:22
... давайте сыграем в Грозном, это тоже будет исключением...

Ключевая фраза. Когда вы подписывали календарь, ав не знали, что в Красноярске зимой холодно? А если знали, но подписали, тогда нефик и ныть...
ДСА
ДСА
   86 / 783
сегодня в 12:18
И ведь он прав.
112910415
112910415
   68 / 783
сегодня в 12:10
в Бразилии тепло, но болельщикам далеко добираться
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