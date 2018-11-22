«Ахмат»: «Манеж? Давайте матч вообще в Бразилии сыграем»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался против проведения матча с «Енисеем» в 16-м туре РПЛ в манеже.
Мы не собираемся играть в манеже и не знаем, какие исключения принял РФС. Есть регламент, мы против каких-то исключений по ходу чемпионата. С нами это никто не согласовывал, все знают, как играть в этом манеже. Почему по ходу чемпионата меняют регламент? Давайте матч вообще в Бразилии сыграем?
С нами ни «Енисей», ни РФС не связывались. Пусть проводят матчи в Москве, в Сочи, только пусть определят заранее. Все знали заранее, что в этот период нам играть в Красноярске. Мы против того, чтобы так играть, потому что у нас есть регламент. Давайте действовать по нему. Закрыть глаза на него? Можно на многое закрывать глаза, только какой от этого толк. Сейчас будем писать письма в РФС, чтобы узнать основания принятия такого решения. Оно было принято только из-за прогноза погоды? Это было и так ясно, что там холодно. Если они делают исключения, то давайте сыграем в Грозном, это тоже будет исключением.
- Тогда пожалуйста!
- Тогда пожалуйста!
Такое решение было принято на заседании исполкома РФС, которое состоялось в среду.
— Допустить в виде исключения крытый футбольный манеж «Футбол-Арена «Енисей» к проведению матча 16-го тура чемпионата России по футболу между ФК «Енисей» и ФК «Ахмат». При этом «Енисей» должен до даты проведения указанного матча обеспечить наличие соответствующих согласований с органом внутренних дел, — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.
— Допустить в виде исключения крытый футбольный манеж «Футбол-Арена «Енисей» к проведению матча 16-го тура чемпионата России по футболу между ФК «Енисей» и ФК «Ахмат». При этом «Енисей» должен до даты проведения указанного матча обеспечить наличие соответствующих согласований с органом внутренних дел, — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.
Ранее спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин заявлял, что манеж «Енисея» может быть использован только для матчей молодежных команд.
Он может быть использован только для матчей молодежных команд. А матчи РПЛ там проводиться не могут. У него нет категории, чтобы проводить встречи такого уровня.
Насчет погодных условий все понятно болельщикам, а вот для чиновников РФС зима в Сибири в декабре открытие. Раньше подумать нельзя было? А теперь и на Регламент и на категории стадиона можно "положить" и создать прецедент? Чудны дела твои РФС.
Такое решение было принято на заседании исполкома РФС, которое состоялось в среду.
— Допустить в виде исключения крытый футбольный манеж «Футбол-Арена «Енисей» к проведению матча 16-го тура чемпионата России по футболу между ФК «Енисей» и ФК «Ахмат». При этом «Енисей» должен до даты проведения указанного матча обеспечить наличие соответствующих согласований с органом внутренних дел, — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.
— Допустить в виде исключения крытый футбольный манеж «Футбол-Арена «Енисей» к проведению матча 16-го тура чемпионата России по футболу между ФК «Енисей» и ФК «Ахмат». При этом «Енисей» должен до даты проведения указанного матча обеспечить наличие соответствующих согласований с органом внутренних дел, — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.
Ранее спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин заявлял, что манеж «Енисея» может быть использован только для матчей молодежных команд.
Он может быть использован только для матчей молодежных команд. А матчи РПЛ там проводиться не могут. У него нет категории, чтобы проводить встречи такого уровня.
Насчет погодных условий все понятно болельщикам, а вот для чиновников РФС зима в Сибири в декабре открытие. Раньше подумать нельзя было? А теперь и на Регламент и на категории стадиона можно "положить" и создать прецедент? Чудны дела твои РФС.
Ключевая фраза. Когда вы подписывали календарь, ав не знали, что в Красноярске зимой холодно? А если знали, но подписали, тогда нефик и ныть...
Ключевая фраза. Когда вы подписывали календарь, ав не знали, что в Красноярске зимой холодно? А если знали, но подписали, тогда нефик и ныть...