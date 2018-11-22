«Спартак» планирует продать Ханни

Руководство «Спартака» планирует зимой продать полузащитника команды Софьяна Ханни.
Сообщается, что 27-летний хавбек сборной Алжира получает в московском клубе 2 миллиона евро плюс существенные бонусы, его соглашение рассчитано до лета 2021 года. «Спартак» желает разгрузить платежную ведомость, а потому алжирец, вероятно, будет выставлен на трансфер.
Также «красно-белые» хотят продать форварда Луиса Адриано.
От него что ли зависит что Монако сейчас на уровне спама?)
Спартачи завязывайте с футболом, уже не смешно)
От него что ли зависит что Монако сейчас на уровне спама?)
Спартачи завязывайте с футболом, уже не смешно)
2,5 игрока нормальных на команду, но именно от них то и надо избавиться)))))
Ах, этот узнаваемый почерк))))
2,5 игрока нормальных на команду, но именно от них то и надо избавиться)))))
Ах, этот узнаваемый почерк))))
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Как раз эта "новость" и создана, чтобы их мотивировать. Узнают и отгрузят Крыльям оба по двушке)
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Как раз эта "новость" и создана, чтобы их мотивировать. Узнают и отгрузят Крыльям оба по двушке)