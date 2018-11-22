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«Спартак» планирует продать Ханни

сегодня, 13:39

Руководство «Спартака» планирует зимой продать полузащитника команды Софьяна Ханни.

Сообщается, что 27-летний хавбек сборной Алжира получает в московском клубе 2 миллиона евро плюс существенные бонусы, его соглашение рассчитано до лета 2021 года. «Спартак» желает разгрузить платежную ведомость, а потому алжирец, вероятно, будет выставлен на трансфер.

Также «красно-белые» хотят продать форварда Луиса Адриано.

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Все комментарии
Don trambon
Don trambon ответил Короли Москвы
   70 / 783
сегодня в 16:39
Галавин перешел и давай проигрывать все матчи подряд. Знатный лавочник
Ахахахах. Лавочник который играл все матчи не считая те который был травмирован?)

От него что ли зависит что Монако сейчас на уровне спама?)

Спартачи завязывайте с футболом, уже не смешно)
Короли Москвы
Короли Москвы ответил Don trambon
   97 / 783
сегодня в 16:37
Галавин перешел и давай проигрывать все матчи подряд. Знатный лавочник
Короли Москвы
Короли Москвы
   97 / 783
сегодня в 16:36
Со Спартака переходят в хорошие клубы и вообще побеждают в ЛЧ. Это вам не всякая пирифирия, откуда идут на повышение только в китай
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   202 / 783
сегодня в 16:29
Разбирают по тихому Спартак)
Гавроша
Гавроша
   31 / 783
сегодня в 16:17
Да кто его купит - в аренду отдадут, да еще приплатят чтобы взяли.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   138 / 783
сегодня в 16:08
В убыток себе, как всегда.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   46 / 783
сегодня в 15:53
Все эти новости для Сказала. - Мазала ))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   26 / 783
сегодня в 15:38
Гусь с казахом-Трабукки набрал балласта за откаты на три состава, теперь нефтяной проект не знает куда их слить.
Санчо Панса
Санчо Панса
   78 / 783
сегодня в 15:36
А что пупсики, не заиграл что ли? Ах, да! Необходимо же разгрузить зарплатную ведомость) Ненавижу этот клуб и желаю ему только неудач и позора!
Верг
Верг
   414 / 783
сегодня в 15:34
От ханни избавлюсь, но педрошу не брошу!
Jum13
Jum13 ответил Николай 86
   10 / 783
сегодня в 15:16
То есть на Рошу, Комбарова, Глушакова, Самедова новый штаб рассчитывает, а Адриано с Ханни им не нужны. Адриано, который при должной мотивации, может стабильно и хладнокровно забивать нам не нужен. И Ханни, достаточно техничный игрок, тоже не нужен. Может тогда лучше Кононова зимой продать?
Ну вот а этом сезоне Адриано в 11 играх хладнокровно забил 1 гол. Ещё один номинат на звание "Острие обуха" )))
Дима Головашич
Дима Головашич
сегодня в 15:06
А играть кто будет?
Don trambon
Don trambon
   70 / 783
сегодня в 14:56
Ахахах! Мало того что за всю карьеру Ханни за него только спам кучу бабла выкинул, так ещё и продают(бесплатно отдадут). Стыдно за спам.
Duke_dp
Duke_dp
   470 / 783
сегодня в 14:46
Ппц=)
2,5 игрока нормальных на команду, но именно от них то и надо избавиться)))))

Ах, этот узнаваемый почерк))))
Коля58
Коля58
   333 / 783
сегодня в 14:22
Полиция задержала 18 фанатов московского «Спартака» после обысков
Abordage
Abordage
   33 / 783
сегодня в 14:13
Сонька только только адаптироваться начал.
удав
удав
   211 / 783
сегодня в 14:10
ну ханни может и продадут а уж старичка адриано только если в клуб пенсионного фонда рф=)
Bayern Best
Bayern Best
   47 / 783
сегодня в 14:05
Не может быть!
Nafnafik
Nafnafik
   32 / 783
сегодня в 14:04
Кононов решил окончательно развалить, созданную карерой, никчемную командочку.
Brigar
Brigar
   25 / 783
сегодня в 14:02
А как же жигО без него будет бедненький?
quinn-se
quinn-se ответил Николай 86
   66 / 783
сегодня в 14:00
То есть на Рошу, Комбарова, Глушакова, Самедова новый штаб рассчитывает, а Адриано с Ханни им не нужны. Адриано, который при должной мотивации, может стабильно и хладнокровно забивать нам не нужен. И Ханни, достаточно техничный игрок, тоже не нужен. Может тогда лучше Кононова зимой продать?
...при должной мотивации...
----------------------
Как раз эта "новость" и создана, чтобы их мотивировать. Узнают и отгрузят Крыльям оба по двушке)
ndedov
ndedov
   146 / 783
сегодня в 13:51
Надо всех продать и купить по новому всех нужных. Повторить это надо три раза и тогда придет счастье.
Николай 86
Николай 86
   425 / 783
сегодня в 13:51
То есть на Рошу, Комбарова, Глушакова, Самедова новый штаб рассчитывает, а Адриано с Ханни им не нужны. Адриано, который при должной мотивации, может стабильно и хладнокровно забивать нам не нужен. И Ханни, достаточно техничный игрок, тоже не нужен. Может тогда лучше Кононова зимой продать?
cska plus
cska plus
   1 / 783
сегодня в 13:50
Короче решили избавиться от зулусов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   20 / 783
сегодня в 13:49
Кононов не привык работать с зулусами. Он тренировал скромные команды, в них не было таких "звёзд"...
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