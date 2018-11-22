«Спартак» планирует продать Ханни

сегодня, 13:39

Руководство «Спартака» планирует зимой продать полузащитника команды Софьяна Ханни.

Сообщается, что 27-летний хавбек сборной Алжира получает в московском клубе 2 миллиона евро плюс существенные бонусы, его соглашение рассчитано до лета 2021 года. «Спартак» желает разгрузить платежную ведомость, а потому алжирец, вероятно, будет выставлен на трансфер.

Также «красно-белые» хотят продать форварда Луиса Адриано.