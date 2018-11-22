«Зенит» нашел своего Зобнина

сегодня, 10:30

Роман отказался играть в Санкт-Петербурге и выбрал «Спартак», но Рибалта нашел футболиста, который может привнести в вялую игру команды Семака интенсивность.

У игрока есть не только позиция, но и функция

Подтвердит любой тренер. Гормоны определяют поведение. Воспитание или его отсутствие тоже сказывается. Все важно для формирования личности игрока. Есть замкнутые футболисты, а есть – лидеры раздевалки. И на поле различаются. Кто-то играет стоя, а есть «двужильные».

Стиль не обязательно диктуется физикой, есть злые малыши и добрые великаны. И «Зенит» очень хотел заполучить представителя касты людей с двумя парами легких. Легенда даже гласит, что Зобнин уже будучи футболистом «Спартака» с контрактом на 1 миллион евро получил из Санкт-Петербурга предложение в 2.8 млн.

Но бывший динамовец отказался. После «Спартак» предложил Роману значительное увеличение оклада, но меньше, чем давал конкурент. Универсал, который за «красно-белых» играл даже слева в полузащите, а основное время проводит в центре поля, как и в сборной, не пошел к Манчини, не работает с Семаком.

Но такие игроки всем нужны, ведь задают темп. Не удивительно, что после четвертьфиналов чемпионата мира именно Роман был лидером на всем турнире по пробегу – преодолел около 62 километров. И хотя позже Модрич, тоже игравший овертаймы, обошел Зобнина, «спартаковец» заявил о себе.

Причем не обязательно интенсивный игрок должен работать в центре схемы. Своего Зобнина скауты «Зенита» отыскали на левом фланге «Флуминенсе». Забавно, но даже по фигуре – характерно приподнятые плечи, Аиртон похож на Романа. Только 21-летний бразилец курносый и лопоухий.

Зато цепкую и злую игру слева в защите или полузащите такой новичок обеспечит. А поскольку позиция проблемная – кандидатура вызывает интерес. Кто же такой тезка великого гонщика с функцией «бегунок»?

Аиртон не волшебник, Аиртон только учится

Самый известный Аиртон планеты – бразильский автогонщик Сенна, получил смертельное ранение по ходу Гран-при Сан-Марино в Имоле, а скончался в больнице в Болонье в мае 1994 года. Аиртон Лукас Дантас де Медейрос родился через три года, когда об Аиртоне знали в Бразилии буквально все.

Сенна завещал состояние фонду, который помогает бедным молодым людям в Бразилии. Поэтому не исключаем, что потенциальный новичок «Зенита» назван в честь «Волшебника» с добрым сердцем. И хотя футбольный Аиртон не аналог болида «Формулы-1» на поле, поговорка о названии корабля сработала.

Лукас играет резко, тормозить не любит, в повороты входит уверенно. А вот разгоняться быстрее всех точно не умеет, поскольку до 17 лет играл на скромном уровне. Уроженец востока Бразилии много лет представлял клуб «АВС», названный в честь пакта между Бразилией, Аргентиной и Чили о сотрудничестве в различных сферах.

За команду-алфавит Лукас гонял слева как защитник и хавбек, а в 2014 году его заметили скауты «Флуминенсе». Менее года готовили в академии клуба, а еще три сезона назад забрали в первую команду. Тогда и дебютировал, хотя позже было две аренды, одна была в сельскую команду, вторая – в клуб бразильской Серии В в прошлом году.

Только в Серии А 2018 года Аиртон Лукас стал основным игроком «Флуминенсе». Марсело Оливейра – новый тренер «Триколор», увидел в парне левого защитника, и именно на этой позиции в основном использовал. Поэтому называть его вингером неправильно, ведь сразу бросается в глаза отсутствие голов и ассистов, что для защитника более понятно.

При этом Аиртон остается бразильцем – бьет по воротам, подключается к атакам, копирует некоторые фишки Киммиха, когда говорим об игре немца на фланге обороны. У Лукаса достаточно аккуратные передачи. У него по 2 отбора и 1.7 перехвата за матч при 2 выносах от ворот. Зато в обводки идет охотно – по 2.6 в среднем.

Если бы «Флуминенсе» не шел на 13-м месте после 35 сыгранных матчей, да и разница мячей не была «-11», то можно было бы попытаться найти в скромных атакующих достижениях защитника Аиртона изъян. А так получается, что это интересный, не самый приметный парень из середняка Серии А.

Совсем не Кришито, но конкурент для Набиуллина и Чернова

Четно говоря, есть сомнения, нужен ли Аиртон «Зениту». Во-первых, он не играет вингера, глупо считать его стопроцентным усилением атаки. У него нет голов за «Флуминенсе» в карьере, и ассист в этом году всего один, не в чемпионате. Во-вторых, естество просит Лукаса атаковать постоянно, что оборачивается проблемами у него за спиной.

Зачем «Зениту» незрелый вариант не совсем успешного впереди Марио Фернандеса, если его некому подстраховать? Понятно, что Шатов в плохой форме, что у Жиркова загадочная травма, что Набиуллин не играет так, чтобы о Чернове вспоминали еще реже, чем о Терентьеве. Но одновременно Аиртон и ничего не показал. А «Флуминенсе», увидев интерес «Зенита», задерет цену.

Клубу хотелось бы, чтобы Рибалта включил магию человека, который работал на «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Но тут есть проблема – в «Зените» не умеют развивать даже своих молодых игроков. Кузяева сначала отдали в «Терек», и лишь потом вернули. Канунников и другие редкие воспитанники тоже не зашли в основу, как Аршавин и Кержаков.

Селихов не задержался в школе «Зенита» - теперь в «Спартаке». Облякова выпустили из школы клуба – через «Уфу» попал в ЦСКА . Молодой Маммана в Санкт-Петербурге поймал травму, а не птицу футбольного счастья. Да и Набиуллину ищут замену в лице Аиртона и подменяют Черновым не потому, что Эльмир как игрок растет по часам.

Латиноамериканец – игрок для клуба, вроде «Ювентуса», где любого Бентанкура подтянут к основе, если заслужит. Аиртон пока даже не понимает, какая у него профессия. Игрок интенсивный, но со средним вовлечением в игру – по 39 передач за матч. У Набиуллина и Чернова 34 и 37 соответственно, и это даже меньше, чем у Смольникова – по 48 пасов за матч.

Ни по точности передач – 80 %, ни по количеству созданных моментов Аиртон не похож на качественную замену Кришито. Поэтому возникает логичный вопрос. Может ли «Зенит», если в тренерском штабе Семака нет человека, который способен подтянуть к уровню железной основы своих Набиуллина и Чернова, еще один игрок с таким же неопределенным будущим?

Кроме Аиртона, «Зенит» выбрал еще двух кандидатов

Понятно желание Рибалты сыграть на перехвате – заполучить парня, который пока средний, а через год вдруг выстрелит, поскольку видно, что Аиртон – футболист с запасом. Причем может реализовать себя как левый полузащитник, и тут уже разговор о замене Шатова. Вот только разве у «Зенита» так много основных россиян и так мало легионеров, чтобы ставить на незрелого новичка?

Нравится, что у Аиртона есть желание играть максимально быстро, настойчиво, напористо и держать темп. «Зенит» смертельно скучен во многих матчах. Но одной интенсивности Зобнину или любому, кто может сыграть на другой позиции в его стиле, мало. Аиртон – сырой игрок, а «Зениту» не помешал бы новый Кришито, а может даже новый Данни, если двигаться по левому флангу к атаке.

Молодой бразилец хорош для обоймы, но в обойме «Зенита» слева есть Жирков, Терентьев, Чернов и Набиуллин. Также слева в атаке Шатов, Мак, Дриусси, Эрнани, отданный в аренду за ненадобностью Ригони, да и тот же Эльмир. Приобретая контракт Аиртона, нужно лучше понимать, зачем тот команде. Ведь тут явно не находка нового Жулиано.

Вингер без голов и ассистов, защитник без выдающихся показателей. Ни на уровне молодежных сборных Бразилии, ни на уровне лидера тамошней Серии А Аиртон никогда не играл. Странная ставка, как и упоминание Рамиреса из «Краснодара». Галицкий вряд ли собирается отдавать колумбийца в «Зенит», а сам Кристиан не играет настолько стабильно, чтобы считать его новым Кришито.

Это как новая серия о Лаксальте – «Зенит» торгуется за тех, кого нужно подтягивать до уровня лидера РПЛ . Заменить Миммо оказалось сложнее, чем думали. Но бездействие на трансферном рынке уже сказалось на команде. Когда Анюков и Смольников не выжигают правую бровку, а слева некому выдать стабильный отрезок хотя бы в 15 матчей, то «Зенит» получается командой с предсказуемой и беззубой игрой на флангах.

В таком случае, если контракт Аиртона вправду стоит только четыре миллиона евро – цена, которую озвучили для «Спортинга» на днях, его нужно подписывать зимой, а весной ждать, что дебютирует уверенно и успешно, а после добавит скорости лучших времен казанского Ансальди или петербургского Кришито в российской лиге. Но ждать с пониманием, что Аиртон классом не выше, чем Набиуллин, просто старательнее.

И по одаренности не аналог молодого «армейца» Жиркова, который «Зенит» Семака точно бы усилил.