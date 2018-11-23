Смоленский «Днепр» сохранит свое место в ПФЛ, несмотря на долги

сегодня, 17:14

«Днепр» из Смоленска продолжить выступать в первенстве ПФЛ (зона «Запад»), несмотря на серьезные финансовые трудности. Об этом сообщили в клубе.

Ранее появилась информация о том, что против директора «Днепра» Николая Ермакова было возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты. Общий размер заложенности превысил сумму 5,4 млн рублей.

Мы, отыграв половину сезона, не можем сняться с весенней части турнира первенства ПФЛ , иначе нас ждут огромные штрафные санкции. 40 миллионов рублей - минимально необходимое финансирование для осуществления деятельности по участию футбольного клуба в первенстве ПФЛ и всех шести детско-юношеских команд, участвующих во всероссийских соревнованиях. Но по непонятным причинам в 2016 году бюджет был урезан в два раза, нам пришлось гасить кредиторскую задолженность 2017 года из средств, выделенных клубу на 2018 год.

«Днепр» был основан в 2004 году после расформирования ФК «Кристалл». Сейчас смоленский клуб занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице.

Напомним, что серьезные проблемы с финансами испытывают клубы и из высшего эшелона российского футбола. Так, концы с концами с трудом сводит «Анжи». Махачкалинцы проведут зимние сборы, но будущее команды находится под вопросом.