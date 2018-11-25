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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
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17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.155 8.60 23.00
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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
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Ковач находится на грани увольнения

сегодня, 13:35

По данным из СМИ, главный тренер «Баварии» Нико Ковач находится на грани увольнения. 

Хорватский специалист в данный момент находится в шатком положении, руководство немецкого клуба не совсем удовлетворено последними результатами команды. В настоящее время «Бавария» находится лишь на пятой строчке в таблице Бундеслиги, уступая лидеру 9 очков. В ближайшее время будет решаться вопрос о будущем специалиста на посту.

Напомним, что вчера в рамках 12-го тура Бундеслиги «Бавария» дома не смогла обыграть «Фортуну».

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Все комментарии
Red Power
Red Power
сегодня в 14:04
Пора уже увольнять!
Гус Пойет
Гус Пойет
   32 / 805
сегодня в 13:51
Думается что уже за гранью
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   141 / 805
сегодня в 13:44
"руководство немецкого клуба не совсем удовлетворено последними результатами команды" - надо думать, это некоторое преуменьшение)
vistory
vistory
   27 / 805
сегодня в 13:41
Давно пора.
cska plus
cska plus
   2 / 805
сегодня в 13:39
Он сам это должен понимать не мальчик.
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