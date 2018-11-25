сегодня, 13:35

По данным из СМИ , главный тренер «Баварии» Нико Ковач находится на грани увольнения.

Хорватский специалист в данный момент находится в шатком положении, руководство немецкого клуба не совсем удовлетворено последними результатами команды. В настоящее время «Бавария» находится лишь на пятой строчке в таблице Бундеслиги, уступая лидеру 9 очков. В ближайшее время будет решаться вопрос о будущем специалиста на посту.

Напомним, что вчера в рамках 12-го тура Бундеслиги «Бавария» дома не смогла обыграть «Фортуну».