Зобнин улетел в Италию для прохождения медобследования

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в понедельник улетел в Рим.
В Риме 24-летний хавбек пройдет медицинское обследование по поводу травмы колена, которую он получил в недавнем матче против «Крыльев Советов» в рамках 15-го тура чемпионата России.
|Спартак3 : 1Крылья Советов
|Матч завершен
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в понедельник улетел в Рим.
В Риме 24-летний хавбек пройдет медицинское обследование по поводу травмы колена, которую он получил в недавнем матче против «Крыльев Советов» в рамках 15-го тура чемпионата России.