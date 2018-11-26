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Зобнин улетел в Италию для прохождения медобследования

сегодня, 17:13
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в понедельник улетел в Рим.

В Риме 24-летний хавбек пройдет медицинское обследование по поводу травмы колена, которую он получил в недавнем матче против «Крыльев Советов» в рамках 15-го тура чемпионата России.

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