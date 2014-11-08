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Дмитрий Смирнов: «После десяти туров ни одна команда не станет отражением тренерских идей»

08 ноября 2014, 04:36
Полузащитник тульского «Арсенала» Дмитрий Смирнов считает, что московский «Спартак» под руководством Валерия Карпина играл в более атакующий футбол.

«Спартак» Карпина играл в более атакующий футбол. В этом смысле — да, тот был симпатичнее. А что касается результата — все то же самое. О Якине пока судить нельзя, надо дать ему время. После десяти туров ни одна команда не станет отражением тренерских идей. А то Эмери забраковали, отправили — а Эмери-то вон где… Видно, что Якин делает дисциплинированную команду. Может, кому-то это не нравится", - заявил игрок в интервью корреспонденту «СЭ» Юрию Гольшаку.
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