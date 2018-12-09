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Игроки «Зенита» не стали общаться с прессой после поражения от «Рубина»

09 декабря 2018, 22:08
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Футболисты «Зенита» после поражения от «Рубина» в матче 17-го тура чемпионата России не стали отвечать на вопросы журналистов в микст-зоне.

Напомним, что «Зенит» уходит на зимний перерыв на первом месте, опережая «Краснодар» всего на одно очко.

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
10 декабря 2018 в 09:22
Зенит это позор Газпрому !
ildar_3871
ildar_3871
10 декабря 2018 в 09:21
Им тоже стыдно за зенит , как и мне !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
10 декабря 2018 в 09:07
Наконец то .....
Никогда не понимал зачем этим журналистам,из которых 80% промосковская пресса,что то говорить....дежурные шаблонные фразы ???.....
Прошли мимо...как победители первого круга...в отпуск...)))
ФанДжи
ФанДжи
10 декабря 2018 в 00:40
Молло пообщался бы.
ФанДжи
ФанДжи
10 декабря 2018 в 00:38
У них, откуда не возьмись, нашлись срочные дела.
Hypnoz
Hypnoz
10 декабря 2018 в 00:14
Бомжи, уже в отпуске ! Наплевать на всех, деньги и так капают !
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
09 декабря 2018 в 23:33
Я думаю не чего сказать в свое оправдания
Аксинья
Аксинья
09 декабря 2018 в 22:54
А чего там говорить - и так все видели...
Shamil79
Shamil79
09 декабря 2018 в 22:38
не хотели по туркменски говорить
25процентный клоун
25процентный клоун
09 декабря 2018 в 22:37
Зато литейному не стыдно тут пестрить своей водой)))
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
09 декабря 2018 в 22:32
стыдно как всегда за зенит, гы-гы
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
09 декабря 2018 в 22:29
А что им говорить?
mat73
mat73
09 декабря 2018 в 22:27
И виноват в этом конечно московский клуб Спартак! )))
EAGinLE
EAGinLE
09 декабря 2018 в 22:22
В отпуск спешили .
Байкал-38
Байкал-38
09 декабря 2018 в 22:22
Спартача назара, что-то тоже не видать. Видать в бане победу празднует с 50ами.
112910415
112910415
09 декабря 2018 в 22:20
это они от гордости
уверенное первое место всё-таки!
CRVENA ZVEZDA
CRVENA ZVEZDA
09 декабря 2018 в 22:17
Наверное стыдно!
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответ Литейный 4 (комментарий удален) (раскрыть)
09 декабря 2018 в 22:16
Разбазарили такой хороший очковый отрыв от преследователей, теперь шансы на чемпионство равны 50 на 50.
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