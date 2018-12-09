Игроки «Зенита» не стали общаться с прессой после поражения от «Рубина»

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09 декабря 2018, 22:08

Футболисты «Зенита» после поражения от «Рубина» в матче 17-го тура чемпионата России не стали отвечать на вопросы журналистов в микст-зоне.

Напомним, что «Зенит» уходит на зимний перерыв на первом месте, опережая «Краснодар» всего на одно очко.