Игроки «Зенита» не стали общаться с прессой после поражения от «Рубина»

Футболисты «Зенита» после поражения от «Рубина» в матче 17-го тура чемпионата России не стали отвечать на вопросы журналистов в микст-зоне.
Напомним, что «Зенит» уходит на зимний перерыв на первом месте, опережая «Краснодар» всего на одно очко.
Футболисты «Зенита» после поражения от «Рубина» в матче 17-го тура чемпионата России не стали отвечать на вопросы журналистов в микст-зоне.
Напомним, что «Зенит» уходит на зимний перерыв на первом месте, опережая «Краснодар» всего на одно очко.
Никогда не понимал зачем этим журналистам,из которых 80% промосковская пресса,что то говорить....дежурные шаблонные фразы ???.....
Прошли мимо...как победители первого круга...в отпуск...)))
Никогда не понимал зачем этим журналистам,из которых 80% промосковская пресса,что то говорить....дежурные шаблонные фразы ???.....
Прошли мимо...как победители первого круга...в отпуск...)))
уверенное первое место всё-таки!
уверенное первое место всё-таки!