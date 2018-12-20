Почеттино и Эмери прокомментировали инцидент с Деле Алли

Во время матча 1/4 финала Кубка английской Лиги между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» (0:2) один из зрителей с трибуны «канониров» попал пластиковой бутылкой в голову хавбека «шпор» Деле Алли. Инцидент прокомментировал главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.
К счастью, с Алли не случилось ничего серьёзного. Послушайте, когда мы играем в дерби, то ненавидим друг друга по-хорошему. Но когда кто-то пытается нанести вред сопернику, это выглядит плохо.
Не могу обобщать, поскольку эту ошибку допустил всего лишь один недалёкий человек.
Наставник «Арсенала» Унаи Эмери сказал, что этот инцидент прошёл мимо него.
Я не видел этого инцидента. Казалось, что на стадионе царила хорошая атмосфера. Но подобные вещи не соответствуют хорошему поведению.