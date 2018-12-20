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Почеттино и Эмери прокомментировали инцидент с Деле Алли

20 декабря 2018, 04:48
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Во время матча 1/4 финала Кубка английской Лиги между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» (0:2) один из зрителей с трибуны «канониров» попал пластиковой бутылкой в голову хавбека «шпор» Деле Алли. Инцидент прокомментировал главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

К счастью, с Алли не случилось ничего серьёзного. Послушайте, когда мы играем в дерби, то ненавидим друг друга по-хорошему. Но когда кто-то пытается нанести вред сопернику, это выглядит плохо.

Не могу обобщать, поскольку эту ошибку допустил всего лишь один недалёкий человек.

Наставник «Арсенала» Унаи Эмери сказал, что этот инцидент прошёл мимо него.

Я не видел этого инцидента. Казалось, что на стадионе царила хорошая атмосфера. Но подобные вещи не соответствуют хорошему поведению.

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dzvinka
dzvinka
20 декабря 2018 в 11:31
а гдето в котолонии, на тренеровке, непонятно от чего упало пол команды на газон.... а это бутылку кто-то кинул в Англии на поле... все в мире связано.
cannongun
cannongun
20 декабря 2018 в 08:40, ред.
в итоге на эту самую бутылку присядет какой-то недалекий канонир
Шишанутый
Шишанутый
20 декабря 2018 в 05:11
Тренеришка трусливо отмазался. Впрочем чего еще от него ожидать!
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