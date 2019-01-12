Виллиан: «В АПЛ нет легких игр»

Полузащитник «Челси» Виллиан прокомментировал победу над «Ньюкаслом».
Я думаю, что все матчи в Премьер-Лиге сложные. Мы должны стараться решать исход встречи задолго до финального свистка. Сегодня не все получалось, нужно исправить это в следующих играх.
Я забил хороший гол. Я вышел на ударную позицию и направил мяч туда, куда хотел.
Читалось это изначально в таком контексте "Челси мало забивал". Если это читать, то именно так складывается твоя мысля. А как оказалось, после твоего уточнения, ты имел ввиду среднюю разницу мячей в выигранных матчах. Но всё же непонятно для чего ты это написал, это ну никак не сравнить с тем, что сейчас в Челси нет нормального напа и команда мало забивает, в отличии от того чемпионского сезона, где к текущему времени было забито на 8 голов больше.
Читалось это изначально в таком контексте "Челси мало забивал". Если это читать, то именно так складывается твоя мысля. А как оказалось, после твоего уточнения, ты имел ввиду среднюю разницу мячей в выигранных матчах. Но всё же непонятно для чего ты это написал, это ну никак не сравнить с тем, что сейчас в Челси нет нормального напа и команда мало забивает, в отличии от того чемпионского сезона, где к текущему времени было забито на 8 голов больше.
Смотрю первые 10 матчей.
Челси забивает в 7 матчах не более двух мячей и только в трёх забивает максимум 4.
В следующих 10 матчах, забивают аж в 4 играх по 1 мячу, в двух играх забивают два и менее и уже в 4 матчах более двух голов.
Как я и говорил, самый популярный счёт 2-1, 2-0 и т.п.
Смотрю первые 10 матчей.
Челси забивает в 7 матчах не более двух мячей и только в трёх забивает максимум 4.
В следующих 10 матчах, забивают аж в 4 играх по 1 мячу, в двух играх забивают два и менее и уже в 4 матчах более двух голов.
Как я и говорил, самый популярный счёт 2-1, 2-0 и т.п.
Ну, ты тут конкретно не прав. Советую тебе для начала посмотреть результаты матчей последнего чемпионского сезона с командами, а потом утверждать что-то. (И по 5 забивали, и по 4, и по 3, притом далеко не раз). Так, на секунду, Челси в сезоне 2016-2017 стал второй самой забивной командой по итогу чемпионского сезона, уступив лишь 1 гол лидеру по этому показателю.
Ну, ты тут конкретно не прав. Советую тебе для начала посмотреть результаты матчей последнего чемпионского сезона с командами, а потом утверждать что-то. (И по 5 забивали, и по 4, и по 3, притом далеко не раз). Так, на секунду, Челси в сезоне 2016-2017 стал второй самой забивной командой по итогу чемпионского сезона, уступив лишь 1 гол лидеру по этому показателю.
13-ая команда Вест-Хэм покупает у Лацио Фелипе Андерсона за 38 млн.
Новичок лиги Фулхэм может себе позволить купить двоих за 60 млн ( Сери и Ангисса). Где и в каком ещё чемпионате команды таких уровней могут позволить такие траты, нигде.
13-ая команда Вест-Хэм покупает у Лацио Фелипе Андерсона за 38 млн.
Новичок лиги Фулхэм может себе позволить купить двоих за 60 млн ( Сери и Ангисса). Где и в каком ещё чемпионате команды таких уровней могут позволить такие траты, нигде.
За все три сезона из более менее топовых клубов прошёл только Ювентус и то со скрипом, отыгрываясь после 2-0, вырвав победу в доп время.
Как только попадались крепкие команды Пеп сливался. А так конечно он доходил до полуфинала, потому что попадались порту, бенфики, арсеналы, шахтёры
За все три сезона из более менее топовых клубов прошёл только Ювентус и то со скрипом, отыгрываясь после 2-0, вырвав победу в доп время.
Как только попадались крепкие команды Пеп сливался. А так конечно он доходил до полуфинала, потому что попадались порту, бенфики, арсеналы, шахтёры
ну смотри на Барсу,ПСЖ,МЮ,Бавария,Сити,Реал,блеклая и серая игра.
а Cити по игре наголову всех сильнее в первую очередь.
ну смотри на Барсу,ПСЖ,МЮ,Бавария,Сити,Реал,блеклая и серая игра.
а Cити по игре наголову всех сильнее в первую очередь.
вот ему осталось найти замену Фернандиньо и купить подмену а в будущем и замену Сильве.
ну и 2х выкинуть Уокера и Дельфа и взять пусть и топовых но крепких игрок хотя бы уровня Семеду/Роберто,которые в обороне пусть и слабоваты но хоть в атаке могут что то придумать.)
вот ему осталось найти замену Фернандиньо и купить подмену а в будущем и замену Сильве.
ну и 2х выкинуть Уокера и Дельфа и взять пусть и топовых но крепких игрок хотя бы уровня Семеду/Роберто,которые в обороне пусть и слабоваты но хоть в атаке могут что то придумать.)
и с Ливерпулем и против Арсенала Сити играл лучше,но тоже моменты не использовал.
игру он ставит быстро командам,но есстсено потом ее полирует еще полгода-год.
и с Ливерпулем и против Арсенала Сити играл лучше,но тоже моменты не использовал.
игру он ставит быстро командам,но есстсено потом ее полирует еще полгода-год.
ты сейчас таблицу видел?а по игре они тебе как?
при нем раньше Бавария в 1/2 ЛЧ играла стабильно,он ушел Бавария теперь и туда попасть не может,а меж этим уже 2 тренера сменилось.
и насчет тех 1/2 с Реалом пусть там и 0-5 за 2иггры,но Бавария тогда наиграла на теже 3,с Барселоной на равных,а c Атлетико немного не повезло.
ты сейчас таблицу видел?а по игре они тебе как?
при нем раньше Бавария в 1/2 ЛЧ играла стабильно,он ушел Бавария теперь и туда попасть не может,а меж этим уже 2 тренера сменилось.
и насчет тех 1/2 с Реалом пусть там и 0-5 за 2иггры,но Бавария тогда наиграла на теже 3,с Барселоной на равных,а c Атлетико немного не повезло.
цены на бритов явно завышены раза в 5,ну это не его вина ведь а в целом английского чемпионата.
цены на бритов явно завышены раза в 5,ну это не его вина ведь а в целом английского чемпионата.
Вдобавок он с МС игру не за полгода поставил, через полгода он "Лестеру" 1-4 пролетал))
Вдобавок он с МС игру не за полгода поставил, через полгода он "Лестеру" 1-4 пролетал))
Пеп единственный на сегодня тренер в мире который оправдывает все деньги которые он тратит на игроков,он ставит классную игру за полгода.
он сам говорит что для его стиля игры нужны топ игроки.и в этом нет ничего зазорного.
+так же развивает талантов и уже действующих игроков,которые при нем прибавляют в разы,КДБ.Стерлинг,Сане,Жесус в Сити,Тьяго,Бускетс,Пике,Тельо,Педро,Куэнка в Барсе.
Пеп единственный на сегодня тренер в мире который оправдывает все деньги которые он тратит на игроков,он ставит классную игру за полгода.
он сам говорит что для его стиля игры нужны топ игроки.и в этом нет ничего зазорного.
+так же развивает талантов и уже действующих игроков,которые при нем прибавляют в разы,КДБ.Стерлинг,Сане,Жесус в Сити,Тьяго,Бускетс,Пике,Тельо,Педро,Куэнка в Барсе.
Вот скоро третью Лигу организуют, КП, может, туда попадет, хотя вряд ли он там будет основой тоже играть, так как на АПЛ куда больше денег можно поднять.
Вот скоро третью Лигу организуют, КП, может, туда попадет, хотя вряд ли он там будет основой тоже играть, так как на АПЛ куда больше денег можно поднять.
а вот где Эвертоны,Бернли(к слову который тоже вылетел в квалификации этого розыгрыша)Кристал-Пеласы?а нету их.)
смотрим и видим что в плейофф ЛЕ снова играют Челси и Арсенал,середняков и аутсайдеров снова нет из АПЛ,а все потому либо вылетают еще в квалификации из слабости,либо не выходят из групп.
а вот где Эвертоны,Бернли(к слову который тоже вылетел в квалификации этого розыгрыша)Кристал-Пеласы?а нету их.)
смотрим и видим что в плейофф ЛЕ снова играют Челси и Арсенал,середняков и аутсайдеров снова нет из АПЛ,а все потому либо вылетают еще в квалификации из слабости,либо не выходят из групп.