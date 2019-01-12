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Виллиан: «В АПЛ нет легких игр»

12 января 2019, 23:07
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

Полузащитник «Челси» Виллиан прокомментировал победу над «Ньюкаслом».

Я думаю, что все матчи в Премьер-Лиге сложные. Мы должны стараться решать исход встречи задолго до финального свистка. Сегодня не все получалось, нужно исправить это в следующих играх.

Я забил хороший гол. Я вышел на ударную позицию и направил мяч туда, куда хотел.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ Шишанутый (раскрыть)
13 января 2019 в 21:30
Ну и смотрите свою "зарубу", Ла Лигу, кто мешает то, не вижу никаких проблем. Мне например вообще не интересна Ла Лига, я её ооочень давно и не смотрю (только класико иногда и всё).
Шишанутый
Шишанутый ответ Romeo 777 (раскрыть)
13 января 2019 в 13:52, ред.
Только баблом может похвастать Апл больше то не чем! Зажрались там совсем на своем острове и деградируют от не заслуженого количества денег. Им уже не чего не надо нет стремлений как у лимитчиков в РПЛ. А в Испании команды вынуждены выживать и поэтому там рождаются такие трансферные гении как Мончи, клубы стараются воспитывают молодежь чтобы заработать на них продажи а игроки голодные до побед и бьются за каждый матч. Ла Лига вот настоящая футболная заруба а не эта ваша раздутая Англия.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Karkaz (раскрыть)
13 января 2019 в 13:22
"Челси даже в чемпионский сезон выигрывал по 2-0 все матчи и не более" ?
Читалось это изначально в таком контексте "Челси мало забивал". Если это читать, то именно так складывается твоя мысля. А как оказалось, после твоего уточнения, ты имел ввиду среднюю разницу мячей в выигранных матчах. Но всё же непонятно для чего ты это написал, это ну никак не сравнить с тем, что сейчас в Челси нет нормального напа и команда мало забивает, в отличии от того чемпионского сезона, где к текущему времени было забито на 8 голов больше.
Karkaz
Karkaz ответ Romeo 777 (раскрыть)
13 января 2019 в 11:58
Ок, уточню. Выигрывали очень часто с минимальной разницей, с минимальным количеством голов.
Смотрю первые 10 матчей.
Челси забивает в 7 матчах не более двух мячей и только в трёх забивает максимум 4.
В следующих 10 матчах, забивают аж в 4 играх по 1 мячу, в двух играх забивают два и менее и уже в 4 матчах более двух голов.
Как я и говорил, самый популярный счёт 2-1, 2-0 и т.п.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Karkaz (раскрыть)
13 января 2019 в 10:35
"Челси даже в чемпионский сезон выигрывал по 2-0 все матчи и не более"

Ну, ты тут конкретно не прав. Советую тебе для начала посмотреть результаты матчей последнего чемпионского сезона с командами, а потом утверждать что-то. (И по 5 забивали, и по 4, и по 3, притом далеко не раз). Так, на секунду, Челси в сезоне 2016-2017 стал второй самой забивной командой по итогу чемпионского сезона, уступив лишь 1 гол лидеру по этому показателю.
Romeo 777
Romeo 777
13 января 2019 в 10:29
Избитая тема. В АПЛ уровень 8-20 команд выше, чем любом другом чемпионате, даже эти клубы зарабатывают от спонсоров и ТВ, как самый просматриваемый и востребованный чемпионат хорошие деньги, даже аутсайдеры зарабатывают и могут позволить себе покупки. Как парочка примеров: 8 команда АПЛ Эвертон покупает футболиста за 50 млн.фунтов (Ришарлисон).
13-ая команда Вест-Хэм покупает у Лацио Фелипе Андерсона за 38 млн.
Новичок лиги Фулхэм может себе позволить купить двоих за 60 млн ( Сери и Ангисса). Где и в каком ещё чемпионате команды таких уровней могут позволить такие траты, нигде.
Шишанутый
Шишанутый ответ Karkaz (раскрыть)
13 января 2019 в 10:10
Согласен с тобой Гвардиола толко над слабыми сопернеками может издеватся как заведет свою тити-таку и давай крушить всех по 6-0 и 9-0 а как кто то серезный попадется его команда сливается и не чего противопоставить не может. Вот поэтому Гвардиола и выносит всех в Апл потому что это слабая лига и там нет серезных сопернеков а в ЛЧ проваливается. Но на острове он конечно показал класс англичане все рты разинули от его футбола говорят такие: "вау мы такого не когда в жизни не видели" так что Гвардиола это тренер для Апл.
Шишанутый
Шишанутый
13 января 2019 в 09:53
Ни легких игр в Апл нет ни сложных тоже нет. Там вообще футбола нет а только его жалкое подобее! Переходи в Барселону Вилиян в Испании узнаеш что такое настоящий футбол! Правда может ты не потянеш этот высокий уровень после Апл наверное совсем деградировал.
Karkaz
Karkaz ответ da da da (раскрыть)
13 января 2019 в 08:17
Посмотри кого Гвардиола выигрывал/проходил в ЛЧ. По сути ни одного серьёзного соперника.
За все три сезона из более менее топовых клубов прошёл только Ювентус и то со скрипом, отыгрываясь после 2-0, вырвав победу в доп время.
Как только попадались крепкие команды Пеп сливался. А так конечно он доходил до полуфинала, потому что попадались порту, бенфики, арсеналы, шахтёры
Karkaz
Karkaz
13 января 2019 в 08:00
Вот именно у Челси нет лёгких матчей. У остальных лидеров они лёгкие. Ливерпуль, МС и даже МЮ стал легко побеждать. Челси даже в чемпионский сезон выигрывал по 2-0 все матчи и не более.
Tony Sly
Tony Sly
13 января 2019 в 06:43
Виллиан: "Мы должны стараться решать исход встречи задолго до стартового свистка."
3ton
3ton
13 января 2019 в 00:42
В чемпионате Эстонии нет легких матчей ))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ da da da (раскрыть)
13 января 2019 в 00:41
Все равно все будут смотреть по ЛЧ и АПЛ, кому нужны эти Кубки Лиги... Вон Венгер только их и брал))
da da da
da da da ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
13 января 2019 в 00:40
да,только Ливерпуль взял 1 очко в 2х матчах с Сити,а в ЛЧ проиграл Наполи и Звезде,+вылетел из кубка лиги и кубка Англии.))
ну смотри на Барсу,ПСЖ,МЮ,Бавария,Сити,Реал,блеклая и серая игра.
а Cити по игре наголову всех сильнее в первую очередь.
da da da
da da da ответ dimagas1 (комментарий удален) (раскрыть)
13 января 2019 в 00:36
3-5,2-2,0-5 и что тут такого кроме разве что первого полуфинала?везде упорная борьба.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ da da da (раскрыть)
13 января 2019 в 00:35
А ты дай другому тренеру таких топ-игроков и тогда посмотрим. В АПЛ таким подбором только "Ливерпуль" тоже может похвастать, ну вот он и идет даже выше.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ da da da (раскрыть)
13 января 2019 в 00:32
Все равно не думаю, что он возьмет ЛЧ. Пеп - добротный тренер с прагматичным подходом, но в ЛЧ нужно именно "умереть" на поле в одном матче и выложиться на 200%, а этого его команды никогда не сделают.
da da da
da da da ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
13 января 2019 в 00:31
такой футбол ты не каждый поставишь,нужно игроки с определенными умениями.
da da da
da da da ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
13 января 2019 в 00:30
да не суть,ему все равно надо было разгребать старый состав и обновлять.
вот ему осталось найти замену Фернандиньо и купить подмену а в будущем и замену Сильве.
ну и 2х выкинуть Уокера и Дельфа и взять пусть и топовых но крепких игрок хотя бы уровня Семеду/Роберто,которые в обороне пусть и слабоваты но хоть в атаке могут что то придумать.)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ da da da (раскрыть)
13 января 2019 в 00:27
Пока что мы только видели, как он ставит игру тем командам, в которых и так топ-состав есть, а это не так сложно в принципе.)
da da da
da da da ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
13 января 2019 в 00:25
Сити еще в пером сезоне играл сильно,но с Челси в 2х матчах не везло,дома с ними 6-1 ток в первом тайме должно было быть,а вышло по другому.
и с Ливерпулем и против Арсенала Сити играл лучше,но тоже моменты не использовал.
игру он ставит быстро командам,но есстсено потом ее полирует еще полгода-год.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ da da da (раскрыть)
13 января 2019 в 00:23
Ему не пришлось брать Дельфа, так как это до него сделали, он еще при Пеллегрини пришел.
da da da
da da da ответ dimagas1 (комментарий удален) (раскрыть)
13 января 2019 в 00:22
развалил?ты серьезно?Пеп уже в марте-апреле брал титул там,причем там он тоже ставил рекорды каждый сезон.
ты сейчас таблицу видел?а по игре они тебе как?
при нем раньше Бавария в 1/2 ЛЧ играла стабильно,он ушел Бавария теперь и туда попасть не может,а меж этим уже 2 тренера сменилось.
и насчет тех 1/2 с Реалом пусть там и 0-5 за 2иггры,но Бавария тогда наиграла на теже 3,с Барселоной на равных,а c Атлетико немного не повезло.
da da da
da da da ответ dimagas1 (комментарий удален) (раскрыть)
13 января 2019 в 00:17
Пеп обновил практический весь состав,и ему пришлось взят пару английских дровосеков вроде Уокера и Дельфа чтобы просто взять.
цены на бритов явно завышены раза в 5,ну это не его вина ведь а в целом английского чемпионата.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ da da da (раскрыть)
13 января 2019 в 00:14
Мы это уже проходили, КДБ "Челси" взял как лучшего игрока Чемпионата Германии, Сане - как лучшего молодого игрока Чемпионата Германии и т.п. Что с Жезусом? Не вижу, чтобы он оправдывал ожиданий пока, я не считаю голы "Бертону". А с Пике? Он как не был никогда топ-защитником, так и при Пепе не стал.

Вдобавок он с МС игру не за полгода поставил, через полгода он "Лестеру" 1-4 пролетал))
da da da
da da da ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
13 января 2019 в 00:12, ред.
а ты посчитай траты того же Маура когда он в первый раз пришел в Челси,умнож эту суму с учетом инфляции,цифра выйдете еще больше,но не суть.
Пеп единственный на сегодня тренер в мире который оправдывает все деньги которые он тратит на игроков,он ставит классную игру за полгода.
он сам говорит что для его стиля игры нужны топ игроки.и в этом нет ничего зазорного.
+так же развивает талантов и уже действующих игроков,которые при нем прибавляют в разы,КДБ.Стерлинг,Сане,Жесус в Сити,Тьяго,Бускетс,Пике,Тельо,Педро,Куэнка в Барсе.
da da da
da da da ответ dimagas1 (комментарий удален) (раскрыть)
13 января 2019 в 00:10
я в курсе,но это было 10 и 15 лет назад практически,и к слову проиграли они эти финалы как раз испанцам.))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
13 января 2019 в 00:00, ред.
Это потому, что у нас "Челси" занимает 5е место, а "Арсенал" 6-е, вот и играют, все просто))) Это, считай, середняки)))

Вот скоро третью Лигу организуют, КП, может, туда попадет, хотя вряд ли он там будет основой тоже играть, так как на АПЛ куда больше денег можно поднять.
da da da
da da da ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
12 января 2019 в 23:59
ну и?разве что то изменилось?ну выиграли МЮ и Челси ЛЕ+Ливепуль и Арсенал играли в финале,но извини,это явно не аутсайдеры АПЛ и далеко не середняки.
а вот где Эвертоны,Бернли(к слову который тоже вылетел в квалификации этого розыгрыша)Кристал-Пеласы?а нету их.)
смотрим и видим что в плейофф ЛЕ снова играют Челси и Арсенал,середняков и аутсайдеров снова нет из АПЛ,а все потому либо вылетают еще в квалификации из слабости,либо не выходят из групп.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ da da da (раскрыть)
12 января 2019 в 23:56
Что же ты не уточняешь, что он побил практически все рекорды с самым дорогим клубом в истории по трансфермаркту? Ну, сейчас "Барселона" после покупок только его сдвинула на второе место))
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