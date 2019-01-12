Виллиан: «В АПЛ нет легких игр»

Полузащитник «Челси» прокомментировал победу над «Ньюкаслом».

Я думаю, что все матчи в Премьер-Лиге сложные. Мы должны стараться решать исход встречи задолго до финального свистка. Сегодня не все получалось, нужно исправить это в следующих играх.

Я забил хороший гол. Я вышел на ударную позицию и направил мяч туда, куда хотел.