Васильев: «Игра была очень тяжелая»

Защитник нальчикского «Спартака» Антон Васильев поблагодарил болельщиков команды за поддержку в матче против «Ротора».
"Игра была очень тяжелая. Спасибо болельщикам за поддержку. Что касается пенальти, то он был назначен справедливо. Сложно кого-то выделить в составе. Против кого сложнее играть в чемпионате? Это «Ротор» и ставропольское «Динамо», — признался футболист.
"Игра была очень тяжелая. Спасибо болельщикам за поддержку. Что касается пенальти, то он был назначен справедливо. Сложно кого-то выделить в составе. Против кого сложнее играть в чемпионате? Это «Ротор» и ставропольское «Динамо», — признался футболист.