Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия. Второй дивизион. Юг 2014/2015

Васильев: «Игра была очень тяжелая»

14 ноября 2014, 03:18
 Защитник нальчикского «Спартака» Антон Васильев поблагодарил болельщиков команды за поддержку в матче против «Ротора».

"Игра была очень тяжелая. Спасибо болельщикам за поддержку. Что касается пенальти, то он был назначен справедливо. Сложно кого-то выделить в составе. Против кого сложнее играть в чемпионате? Это «Ротор» и ставропольское «Динамо», — признался футболист.
Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кержаков: «„Зенит“ настраивается на совершенно другой матч с „Лацио“»
23 ноября 2020
«Наш волшебник». «Ростов» хвалит игру Ерёменко
30 декабря 2019 Фото
Глушаков: «У меня еще много сил для выступления на высоком уровне»
30 декабря 2019
Агент Смолова: «Вариант с переходом в МЮ был реальным для Фёдора»
24 декабря 2019
ОфициальноМ. Григорьев покинул курский «Авангард»
19 декабря 2019
Иван Ургант прочитал хокку о Дзюбе
18 декабря 2019
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 